Криптовалютна біржа Coinbase запустила бета-версію свого NFT-маркетплейсу, яка наразі підтримує лише NFT на базі Ethereum та платежі в Ether (ETH).

Варто зазначити, що ця бета-версія доступна лише для окремих клієнтів. Для перегляду NFT-маркетплейс буде доступний усім, але лише деякі клієнти зможуть купувати та продавати на ньому NFT.

В інтерв’ю The Block віце-президент Coinbase Санчан Саксена заявив:

«Coinbase залучить до бета-версії Coinbase NFT невелику кількість користувачів».

Цей NFT-маркетплейс з’явився через сім місяців після того, як в жовтні минулого року біржа Coinbase оприлюднила свої плани щодо його запуску. Фактично у жовтні біржа відкрила список очікування для маркетплейсу, в якому зареєструвалися понад 1,5 мільйона людей. Тих, кому відкриють доступ до бета-версії, визначатимуть залежно від їхньої позиції в списку очікування.

Бета-тестування

Ті люди, яким відкриють доступ до NFT-маркетплейсу, фактично діятимуть як бета-тестери, і вони зможуть створити профіль на маркетплейсу, який потім зможуть використати для продажу та купівлі NFT. Вони можуть прив’язати будь-який гаманець для самостійного зберігання, наприклад, Coinbase Wallet і MetaMask.

Хочемо зазначити, що Coinbase не стягуватиме жодних зборів, хоча так буде лише обмежений час. Біржа планує ввести комісії, які відповідають галузевим нормам.

Наразі бета-тестери зможуть торгувати лише NFT на базі Ethereum і зможуть сплачувати або отримувати кошти лише в ETH.

Проте Санчан Саксена зазначив, що з часом їхній маркетплейс інтегрує інші блокчейни, а також додасть «повністю фіатні онрампи». Це дозволить користувачам купувати NFT за допомогою кредитних карток, про це повідомили минулого року після підписання партнерської угоди з Mastercard.

Coinbase співпрацює з 0x Protocol, щоб оптимізувати транзакції для низьких витрат.

Саксена сказав:

«Звісно, ми створюємо маркетплейс, де можна купувати та продавати NFT, але, що ще важливіше, де можна долучитися до процесу їхнього створення. Тут можна поспілкуватися з їхніми авторами. Можна спілкуватися з колекціонерами. І можна спілкуватися з колегами-колекціонерами із тієї спільноти, що існує навколо конкретного NFT. Це є важливою частиною нашої стратегії».

Запускаючи власний NFT-маркетплейс, Coinbase приєдналася до інших криптобірж, які вже це зробили. Серед бірж, які запустили NFT-маркетплейси, варто згадати Binance, Okcoin і FTX.