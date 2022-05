CoinCorner випустить безконтактну біткоїн-картку

Біржа криптовалют і постачальник веб-гаманців CoinCorner повідомила, що збирається випустити власну картку Bolt Card.

Bolt Card — це безконтактна біткоїн-картка (BTC), яка працює завдяки Lightning Network (LN) і комунікації ближнього поля (NFC).

Картка Bolt Card дозволить користувачам використовувати потужність платіжного протоколу рівня 2 (L2) Lightning Network, що побудували на Bitcoin, і який дозволяє здійснювати дешеві та швидші транзакції, та проводити прямі платежі, торкнувшись зображення картки на терміналі для продажу, що представляє рахунок-фактуру Lightning.

Announcing “The Bolt Card” 🧵

Visa? No

Mastercard? No

Lightning? Yes

The Bolt Card is an offline Lightning contactless card, powered by NFC, #Bitcoin Lightning and LNURL.

A global, open, permissionless, decentralised monetary network. pic.twitter.com/54UneVzG51

— Danny Scott ⚡ (@CoinCornerDanny) May 17, 2022