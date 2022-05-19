CoinCorner випустить безконтактну біткоїн-картку

Біржа криптовалют і постачальник веб-гаманців CoinCorner повідомила, що збирається випустити власну картку Bolt Card.

Bolt Card — це безконтактна біткоїн-картка (BTC), яка працює завдяки Lightning Network (LN) і комунікації ближнього поля (NFC).

Як працює картка Bolt Card

Картка Bolt Card дозволить користувачам використовувати потужність платіжного протоколу рівня 2 (L2) Lightning Network, що побудували на Bitcoin, і який дозволяє здійснювати дешеві та швидші транзакції, та проводити прямі платежі, торкнувшись зображення картки на терміналі для продажу, що представляє рахунок-фактуру Lightning.

Announcing “The Bolt Card” 🧵 Visa? No

Mastercard? No

Lightning? Yes The Bolt Card is an offline Lightning contactless card, powered by NFC, #Bitcoin Lightning and LNURL. A global, open, permissionless, decentralised monetary network. pic.twitter.com/54UneVzG51 — Danny Scott ⚡ (@CoinCornerDanny) May 17, 2022

Генеральний директор CoinCorner Денні Скотт пояснив, як здійснюється оплата, і сказав, що після натискання картки на терміналі точки продажу (POS), що підтримує Lightning, запит на оплату надходить на акаунт користувача CoinCorner, де британський фунт стерлінгів (GBP) обмінюється на BTC, і за допомогою Lightning ці кошти надсилають продавцеві.

Однак Скотт заявив:

«Ми ще знаходимося на ранніх етапах, тому продовжуємо працювати над тим, щоб Lightning можна було використовувати для повсякденних потреб. Ми будемо досліджувати різні ідеї того, як покращити картку Bolt Card, а також зробити користувацький досвід при використанні Lightning більш приємним».

Скотт зазначив, що ця картка вже сумісна з BTCPay і CoinCorner, а незабаром вони планують додати підтримку FastBitcoins, LNBits і Ibex Mercado.

Користувачі можуть використовувати ці картки в усіх місцях, де є CoinCorner та POS-термінали з підтримкою Lightning.

Зараз на острові Мен є близько 20 таких магазинів, однак біржа планує відкрити більше магазинів у Великій Британії та інших країнах.

Охоплення користувачів Android

Користувачі Android не залишаться осторонь, адже вони можуть скористатися карткою для оплати на тих вебсайтах, які приймають оплату біткоїнами та Lightning. До таких належать, наприклад, платформа онлайн-ставок Rivalry, Davison’s Ice Cream, компанія солодощів Yum Yum Tree Fudge, компанія Cannabidiol (CBD) від Herts Hemp тощо.

Важливо також відзначити, що картка Bolt Card з’явилася через кілька днів після того, як Сем Бенкман-Фрід, генеральний директор криптовалютної біржі FTX, заявив, що біткоїн не може бути ефективним платіжним засобом, і що він зосередиться на інтеграції LN. Його коментар викликав масову реакцію спільноти.

Remember @SBF_FTX saying Bitcoin has no future for payments? 🤔 — Danny Scott ⚡ (@CoinCornerDanny) May 17, 2022

Однак деякі користувачі налаштовані оптимістично щодо картки і заявляють, що вона може сприяти масовому впровадженню біткоїну.

Один із користувачів зробив такий коментар у Twitter:

«Цілком реально, що це призведе до масового впровадження. Людям важко навчитися вести торгівлю абсолютно іншим способом, краще адаптувати біткоїн до того, з чим люди вже знайомі».