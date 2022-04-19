Генеральний директор CoinDCX Суміт Гупта заявив, що криптобіржа використає зібрані кошти, щоб сприяти впровадженню криптовалют і підтримати проєкти Web3 в Індії.

Одна з найбільших криптовалютних бірж CoinDCX оголосила, що під час раунду фінансування серії D вдалося зібрати 135 мільйонів доларів, такі подробиці повідомив генеральний директор компанії Суміт Гупта.

«Раді повідомити, що CoinDCX зібрав понад 135 мільйонів доларів США під час останнього раунду фінансування серії D. Ми стали на один крок ближче до нашої мрії зробити криптовалюту доступною для кожного індійця», — написав Гупта у Twitter у вівторок.

Цей раунд фінансування проводили Pantera Capital та Steadview Capital. Також у ньому взяли участь ще Kingsway, Draper Dragon, Kindred та Republic.

Окрім того, під час раунду фінансування серії D CoinDCX вдалося залучити додаткові інвестиції від існуючих інвесторів B Capital Group, Coinbase, Polychain Capital і Cadenza.

Завдяки цьому раунду інвестицій вартість індійської криптобіржі зросла до 2,15 мільярда доларів. Ця компанія стала першим криптовалютним єдинорогом в Індії, коли у серпні минулого року під час раунду фінансування серії C її оцінили в 1,1 мільярда доларів. Зараз біржа зібрала понад 245 мільйонів доларів.

Розвиток Web3 в Індії

Криптовалютний стартап провів раунд фінансування та озвучив свої плани щодо впровадження криптовалют та Web3 лише за кілька тижнів після того, як в Індії набуло чинності податкове регулювання. 1 квітня вступив в силу податок в 30% на приріст капіталу, при цьому різні аспекти цього оподаткування зазнали критики, адже вони потенційно стають на заваді розвитку криптогалузі.

CoinDCX хоче сприяти розвитку криптовалютного сектору і Web3.

«Ми прагнемо вибудувати краще розуміння та довіру між регуляторами, криптогалуззю та нашими користувачами. Нещодавній раунд фінансування допоможе нам прискорити впровадження криптовалют в Індії та сприяти розвитку Web3.0», – зазначив він.

Щоб досягти цих цілей, CoinDCX планує посилити через блокчейн свій вплив за допомогою інформаційних та освітніх програм для індійських інвесторів.

Також біржа використає зібрані кошти, щоб управляти ризиками, адже вона прагне запропонувати своїм користувачам безпечну платформу для транзакцій.