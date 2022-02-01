Comp проти Yearn Finance: куди краще інвестувати?

Ці два DeFi-проєкти у 2022 році можуть розвиватися по параболі

Ключові моменти:

І Comp, і Yearn знаходяться на швидкозростаючому ринку DeFi.

Comp має більшу екосистему, а отже, більший потенціал.

Перевага Yearn в низькій пропозиції.

Compound — це токен Ethereum, за допомогою якого спільнота керує протоколом Compound. Ця система дозволяє користувачам давати та брати в позику токени за змінними процентними ставками, причому власники токенів мають останнє слово щодо будь-яких змін, що вони бажають внести через своїх представників, які голосують в разі потреби. Завдяки такій функції спільнота впливає не лише на нинішній хід подій, але й на майбутні розробки.

Yearn Finance (YFI) — токен, що керує платформою Yearn Finance, яка прагне генерувати для інвесторів високі прибутків, переміщуючи кошти між децентралізованими фінансовими екосистемами. Платформа працює завдяки тому, що вдалося оптимізувати прибутковість існуючих інвестицій за допомогою алгоритмів оптимізації прибутковості, подібних до тих, що використовуються в банківському або страховому секторах.

Який із цих активів краще придбати?

І Compound, і Yearn Finance є гарними інвестиціями. Вони обидва орієнтуються на ринок DeFi, який швидко розвивається. Крім того, обидва зараз торгуються з величезною знижкою.

Однак, якщо порівнювати їх, COMP здається кращим варіантом, тому що він один із перших DeFi-проєктів на ринку. А це означає, що як тільки на ринку відбудеться розворот, більше грошей почне надходити в найприбутковішу криптовалюту.

Також Compound має набагато більшу екосистему, а це означає, що у 2022 році і надалі він буде більш органічно зростати.

Тим не менш, Yearn також вартий вашої уваги. Одним із факторів, які можуть зіграти на користь Yearn, є його низька пропозиція. І саме завдяки цьому він за мить може почати зростати по параболі, як тільки загальний крипторинок стане бичачим.

Оскільки біткоїн наразі знаходиться на дні, ці дві криптовалюти мають дуже великі шанси, що їхні прибутки почнуть зростати в геометричній прогресії.