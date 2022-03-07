Atom вийшов із ведмежого каналу, і завдяки позитивним новинам його ціна зростає.

Мінімуми Cosmos стали вищими, і це свідчить, що бичачий імпульс набирає обертів.

Запуск мосту між Cosmos і Polkadot має важливе значення для мережі.

Ціна Cosmos також зростає завдяки лістингу на FXM.

Cosmos ATOM/USD не такий відомий, як інші криптовалюти, що мають велику капіталізацію. Тим не менш, вартість цієї криптовалюти зростає, і зараз це одна із небагатьох криптовалют у червоному морі, яка торгується в зеленому. Так що ж таке Cosmos?

Cosmos — це криптовалюта, яка прагне, щоб Dapps могли взаємодіяти через різні блокчейни. Ідея полягає в тому, щоб створити ланцюг взаємопов’язаних Dapps та закласти основу для Web 3.0.

Протягом останнього року екосистема Cosmos досить активно зростає і додає багато цінних функцій токену Cosmos (ATOM). І це незважаючи на те, що ATOM – це інфляційний токен.

Екосистема Cosmos продовжує розвиватися

Наразі Cosmos зростає, і лише за останній тиждень він здорожчав більше ніж на 30%. А це все тому, що збираються запустити міст між Cosmos і Polkadot, і це є важливим етапом для цієї мережі. Завдяки новинам про цей міст інтерес інвесторів до ATOM зростає, адже, цілком ймовірно, кількість проєктів, що створюються на Cosmos, буде зростати.

Окрім створення мосту Cosmos/Polkadot, що називається Astra/Shiden , також Cosmos заносять до списків на багатьох основних біржах. Нещодавно відбувся лістинг Cosmos на одній з головних бірж — FTX. Це важлива подія, адже буде більше ліквідності та попиту, особливо зараз, коли ціна зростає, а нові інвестори хочуть отримати свій шматок пирога.

ATOM прорвав ведмежий канал

Джерело: TradingView

Починаючи з 24 лютого 2022 року ATOM зростає, незважаючи на те, що загальний ринок сповільнився. Однак за останні 24 години ATOM дещо просів.

Протягом усієї суботи та ранку неділі ATOM торгувався у ведмежому каналі і відтоді трохи скотився. Однак за останні 4 години бики проштовхнули ATOM через верхній канал опору на рівні 28,97 долара. Якщо обсяги торгів зростуть, і почнеться бичачий розворот, протягом наступних 24 годин ATOM може спробувати піднятися вище 35 доларів.

Однак, якщо ведмеді отримають контроль, і не вдасться утримати добову підтримку в 28,64 долара, цілком можливо, що протягом десь наступних 24 годин ціна токена може опуститися нижче 25 доларів.

Висновок

Cosmos (ATOM) — це одна з небагатьох криптовалют, яка наразі зростає. Цьому сприяє новини про запуск важливого мосту Cosmos/Polkadot та лістинг ATOM на біржі FTX. Обсяги торгів зростають, а цінова дія вказує на те, що впродовж цього тижня ATOM може здорожчати ще більше.