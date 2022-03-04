Сьогодні ціна Cosmos в реальному часі становить 34,11 долара, а добовий обсяг торгів складає 1,8 мільярда доларів. За ринковою капіталізацією ця монета посідає 19-у сходинку, і за останні 24 години вона зросла на 6%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Cosmos, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Cosmos

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Що таке Cosmos?

Cosmos позиціонується як проєкт, що вирішує деякі з «найскладніших проблем», з якими зіштовхується блокчейн-галузь.

Він прагне надати протиотруту від «повільних дорогих немасштабованих та шкідливих для навколишнього середовища» протоколів proof-of-work, подібних до тих, що використовує біткоїн, і створити екосистему з'єднаних між собою блокчейнів.

Окрім того, цей проєкт хоче зробити блокчейн-технологію менш складною та важкою для розробників, і це можливо завдяки модульній структурі, яка спрощує роботу децентралізованих додатків.

Завдяки протоколу Interblockchain Communication блокчейн-мережі можуть взаємодіяти одна з одною, також він запобігає фрагментації цієї галузі.

Чи варто купувати Cosmos сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-які рішення, що вплинуть на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на Cosmos

Більшість аналітиків оптимістично налаштовані щодо Cosmos. За даними Wallet Investor, до лютого наступного року середня річна ціна може становити 48,12 долара, а у 2027 році — 131,2 долара.

Digital Coin Price передбачає, що цього року середня річна ціна становитиме 43,1 долара, в 2023 році вона підніметься до 50,1 долара, в 2025 році вона становитиме 68,5 долара, а в 2030 — 151 долар.

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