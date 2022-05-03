Crypto.com, провідна платформа для торгівлі та обміну криптовалютами, яка доступна по всьому світу, взяла в свою команду колишнього керівника регуляторного відділу в Visa, як стало відомо з короткого повідомлення в LinkedIn.

Як повідомляється, Роланд Ван дер Стаппен, який очолював юрвідділ Visa в Європі, залишив цю посаду і прийняв пропозицію криптовалютної компанії.

У понеділок у своєму повідомленні в LinkedIn Ван дер Стаппен заявив, що тепер він займає посаду віце-президента Crypto.com з питань політики та взаємодії у країнах EMEA (Європа, Близький Схід та Африка).

«Радий повідомити, що я починаю працювати на новій посаді віце-президента з питань політики та взаємодії в країнах EMEA в Crypto.com! Не можу дочекатися, коли вже буду займатися питаннями політики #криптовалюти та #Web3, а також ділитися всіма тими чудовими речами, над якими працюють мої колеги », – написав він.

Ван дер Стаппен три з половиною роки очолював команду Visa, яка займалася юридичними питаннями в Європі, а ще раніше працював у банківському гіганті Barclays.

Біржу Crypto.com заснували у 2016 році, і наразі кількість людей у її команді налічує понад 4000 людей. Ця біржа, яка нещодавно розширилася і зайшла на американський ринок, має клієнтську базу, в якій понад 10 млн людей.