Криптовалюта Cronos (CRO) демонструє одні з найгірших результатів і наразі торгується за 0,310417 долара, тобто за останні 24 години її ціна знизилася на 12,86%.

Однією з головних причин зниження ціни токена CRO став допис у блозі, який біржа Crypto.com опублікувала в неділю, 1 травня, і в якому зазначили, що вони зменшили винагороди, які вони надавали за своїми картками Visa найнижчого рівня. Crypto.com також повідомив, що вони зменшили винагороди від стейкінгу CRO більше ніж наполовину.

Окрім того, представники біржі додали, що з 1 червня за картками рівня Midnight Blue не будуть сплачувати своїм клієнтам винагороди, однак за іншими картками, зокрема Icy White, Obsidian і Ruby steel, даватимуть знижені винагороди. Більше того, введуть обмеження стосовно витрачання цих винагород, тобто максимальна сума винагород, яку можна буде витратити за місяць, становитиме 50 доларів США.

Разом з тим, представники Crypto.com назвали це «важким рішенням» і заявили, що це необхідно зробити заради стабільності.

Зменшення розміру винагород викликало в соціальних мережах шквал критики на адресу біржі, і користувачі заявили, що їм надають менше варіантів стейкінгу CRO і менше можливостей для використання карток Visa. Деякі з них також погрожували перейти до інших операторів криптокарток, як-от Coinbase і Binance.

Однак це вже не перше зменшення стимулів для користувачів, що біржа проводить цьогоріч. У березні вона двічі знизила відсоткову ставку за депозитах в токенах, попередньо попередивши про це користувачів.

Незважаючи на усі труднощі, біржа Crypto.com, здається, продовжує з кожним днем зростати і має понад 10 мільйонами користувачів. Окрім того, вона буде офіційним спонсором Чемпіонату світу з футболу 2022.

Зниження діяльності у секторі криптокредитування

Цей нещодавній крок Crypto.com демонструє загальну проблему криптокредитування, яка виникла через підвищення процентних ставок в США, високу інфляцію, високі прибутки та слабку роботу ринків, які стають нестабільними. Оскільки криптовалюти стають дедалі популярнішими, кількості власників рахунків збільшується, і через це стає неможливо робити великі виплати.

Однак ця проблема переважно зустрічається на багатьох платформах для DeFi-кредитування, на яких виникає потреба знижувати відсоткові ставки, оскільки кількість користувачів і депозитів продовжує зростати. Якщо платформи для криптокредитування будуть більш активно використовуватися, то вони також можуть піти цим шляхом.