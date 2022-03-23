Приватна венчурна компанія з ОАЕ Cypher Capital запустила один з найбільших у регіоні початкових фондів, як повідомляє PR News Wire. Фонд на суму 100 мільйонів доларів буде спеціалізуватися на інвестиціях у криптовалюту, блокчейн та інші проєкти цінних цифрових активів.

Компанія буде розвивати свій портфель, використовуючи підприємницький підхід. Хоча у її фокусі в основному буде початкове фінансування, вона також займатиметься GP та LP.

Cypher інвестував 1,5 мільйона доларів у Crypto Oasis Sentio

В компанії Cypher вважають, що співпраця з іншими приватними венчурними компаніями допомагає вдосконалити екосистему блокчейну. З такою вірою компанія інвестувала 1,5 мільйона доларів у Crypto Oasis Sentio.

Біджан Алізаде, засновник і генеральний партнер Cypher Capital, повідомив:

Ми дуже пишаємося, що нам випала честь запустити перший і найбільший приватний фонд криптовалюти, цифрових активів і блокчейну в ОАЕ та на Близькому Сході. В цьому фонді реалізувалась наша ідея стати провідним глобальним партнером проєктів у галузі блокчейну, криптовалют та цифрових активів. Ми будемо тісно співпрацювати з нашими портфельними проєктами і надавати їм доступ до нашої мережі та ділитися з ними нашими знаннями, а також разом з іншими партнерами венчурного капіталу будемо інвестувати в інноваційні проєкти блокчейну, криптовалют та цифрових активів.

Біджан є досвідченим експертом в галузі блокчейну та криптовалют, він активно сприяє впровадженню криптовалют та блокчейну і реалізував понад 60 інвестиційних проєктів. Він додав:

Ми прагнемо співпрацювати з далекоглядними новаторами, видатними талантами та іншими партнерами венчурного капіталу, а також з їхньою допомогою розширювати екосистему заради того, щоб створити цілісну блокчейн-спільноту, яка, у свою чергу, сприятиме зростанню екосистеми.

Прагматичний і практичний підхід

Якщо говорити про програми наставництва та оснащення підприємців обладнанням, Cypher Capital планує застосувати дуже практичний підхід. Вони планують завершити будівництво центру блокчейну, криптовалют та цифрових активів площею 930 квадратних метрів в Дубаї у серпні 2022 року.

Цей центр буде відкритий для криптостартапів, ентузіастів та просто шанувальників, а також надасть ексклюзивний доступ для членів своєї спільноти.

Вініт Будкі, керуючий партнер Cypher Capital, заявив:

У нас є знання та досвід, щоб стати наставниками для проєктів та підприємців, а також щоб забезпечити їх інструментами, необхідними для успіху. Зараз нас особливо цікавлять проєкти у секторах DeFi, GameFi та метавсесвіту, але, в цілому, ми завжди в пошуках інноваційних блокчейн-проєктів.