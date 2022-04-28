DAMAC Properties, девелоперська компанія в ОАЕ і найбільший забудовник в Дубаї, повідомив, що в якості альтернативного способу оплати буде приймати дві основні криптовалюти: Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH).

Коли випала нагода, керівник відділу цифрової трансформації та генеральний менеджер з операційної діяльності в DAMAC заявив:

«Компанія DAMAC Properties завжди була в авангарді інновацій: починаючи від розробки розкішних будинків і завершуючи наданням унікального досвіду. Такий крок в сторону клієнтів, які володіють криптовалютою, став однією з наших ініціатив у DAMAC, і це має наблизити нову економіку до молодих поколінь і сприяти майбутньому нашої галузі».

Більше того, DAMAC збирається інвестувати 367 млн дирхамів ОАЕ (приблизно 100 млн доларів) у свій метавсесвіт, в якому займаються розвитком віртуальних міст.

Дубаї відкрили обійми для криптосвіту

Дубаї знаходяться на шляху до того, щоб стати криптовалютним хабом, адже більшість криптобірж відкривають офіси в цьому місті після того, як уряд вирішив видавати ліцензію на віртуальні активи в рамках Управління з регулювання віртуальних активів (VARA) в Дубаї.

Однією з бірж, яка переїхала, стала найбільша світова криптобіржа Binance, яка нещодавно відкрила понад 100 робочих місць в ОАЕ. Це сталося після того, як вона отримала ліцензію на криптувалюту. Інші біржі (наприклад, FTX) також відкривають свої штаб-квартири в цій державі Перської затоки.