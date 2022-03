Після того, як Ілон Маск написав твіт, що людям потрібна нова децентралізована соціальна мережа, оскільки Twitter не справляється зі своєю роботою, платформи на кшталт Decentralized Social (з англ. «децентралізована соціальна мережа»), здобули нову хвилю популярності.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке Decentralized Social, чи може монета принести гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати Decentralized Social, ви потрапили в правильне місце.

Decentralized Social (DESO) позиціонує себе як перший у світі блокчейн рівня 1, який спеціально створили для того, щоб масштабувати децентралізовані додатки соціальних мереж, щоб ними могли користуватися мільярди людей.

Цей інноваційний блокчейн створили у 2019 році, щоб забезпечити живлення децентралізованих соціальних мереж у Web3. Відтоді цей проєкт займається вирішенням проблем, які виникають через нинішню централізацію соціальних медіа.

На відміну від традиційних соціальних медіа, соціальний блокчейн DESO розглядає контент як суспільну корисність. Будь-хто може отримати до нього доступ. Ця платформа поєднує в собі ефективну та масштабовану інфраструктуру баз даних, а також парадигму відкритої фінансової системи P2P, яка пропонує криптовалюти.

У кінцевому результаті проєкт має забезпечити створення нового покоління соціальних медіа для Web3. На даний момент на блокчейні DESO вже створили сотні додатків.

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Tech News Leader прогнозує, що цього року ціна DESO зросте до 64,90 долара. За 5 років 1 DESO буде коштувати 193,33 долара, а за 10 DESO подолає позначку в 1000 доларів. За даними цього ресурсу, ціна становитиме 1147 доларів.

