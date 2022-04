Dogelon Mars здорожчав на 50% завдяки повідомленням про майбутній лістинг на Binance. Також зростанню токена сприяло відновлення ціни біткоїну, однак згодом його ціна знизилася. На момент написання статті токен втратив близько 1% своєї вартості.

У цій короткій статті ви знайдете все, що потрібно знати про Dogelon Mars, зокрема, чи варто інвестувати в цей актив, і де можна придбати Dogelon Mars, якщо ви захочете це зробити.

Оскільки ELON є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ELON за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ELON прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ELON.

Dogelon Mars — це мем-монета на собачу тему на базі Ethereum і Polygon. Вона наслідує приклад інших успішних собачих монет і грає на кілька популярних темах у просторі мем-монет.

У назві токена поєднали Dogecoin та Ілона Маска, і присутній натяк на Марс (вірусний місячний мем), а це означає, що на Dogelon очікує величезний висхідний рух.

Dogelon Mars не має дорожньої карти як такої, а натомість існує фантастична версія, яку виклали в коміксах. Після повторної колонізації Марса в 2420 році Догелону доведеться боротися за виживання проти анігіляторів.

У цій фантастичні версії припускають, що як тільки монету розмістять на всіх основних біржах, ціна ELON досягне Марса.

Немає жодних сумнівів, Dogelon Mars може стати гарною інвестицією, особливо якщо обрати правильний час. На жаль, не завжди це можна вирахувати заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте ваше ставлення до ризику. Не варто сприймати цінові прогнози за чисту монету.

CryptoNewsZ прогнозує, що до кінця 2022 року Dogelon Mars сягне позначки в 0,00000127 долара, а за 3 роки зросте до 0,00000194 долара.

Crowd Wisdom дає Dogelon Mars рейтинг «Потужна покупка» і прогнозує на наступний рік середню ціну в 0,00000285 долара. Експерти цього ресурсу прогнозують, що у 2030 році ELON сягне історичного максимуму в 0,0000367 долара.

Look who is claiming Binance. It's not official from Binance but hopefully this is a very good sign! #Dogelon #DogelonMars #ELON #DogelonWarriors 🚀🔴@DogelonMars https://t.co/CFY4UjQlK2 pic.twitter.com/256zWJuyA0

— Nirelon (@NirelonMars) April 21, 2022