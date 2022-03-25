За розміром ринкової капіталізації Uniswap посідає 23-у сходинку. На момент написання статті токен торгувався трохи вище 11 доларів, а добовий обсяг торгів складає майже 332 мільйони доларів. Сьогодні його токен UNI зріс на 7,13%.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке Uniswap, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще купувати Uniswap, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати Uniswap

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Що таке Uniswap?

Uniswap — це досить поширений децентралізований торговий протокол, який полегшує автоматичну торгівлю DeFi-токенами. Його запустили в листопаді 2018 року, і він є прикладом AMM (автоматизованого маркетмейкера).

Із зростанням DeFi-сектору Uniswap стає все більш популярним. Цей проєкт прагне, щоб торгівля токенами залишалася автоматизованою, і щоб усі власники токенів мали до неї доступ. У той же час він працює над тим, щоб підвищити ефективність торгівлі порівняно з тими показниками, що пропонують традиційні біржі.

Uniswap підвищує ефективність, вирішуючи проблеми ліквідності за допомогою автоматизованих рішень. Завдяки цьому вдається уникнути проблем, з якими зіштовхуються DEX-першопрохідці.

Чи варто купувати Uniswap сьогодні?

Uniswap може стати прибутковою інвестицією. Перш ніж інвестувати в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власне дослідження ринку. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни Uniswap

GOV Capital позитивно оцінює цінову траєкторію цього токена. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що за рік монета зросте до 55,73 долара, а за п'ять років сягне 394 доларів.

Wallet Investor робить протилежні прогнози. Його експерти очікують, що поточна ціна токена неминуче впаде до 0,55 долара. Тобто втрати складуть -95%.

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