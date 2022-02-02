Криптовалюта Adventure Gold сьогодні зростає, завдяки успіху NFT-ринку і токенів метавсесвіту, наприклад, MANA і SAND. Нативний ERC-20 токен NFT-проєкту Loot зріс на 112% за 24 години.

У цій статті міститься вся необхідна інформація про цей актив, зокрема чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Adventure Gold.

Де зараз найкраще купувати Adventure Gold

Оскільки AGLD є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати AGLD за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити AGLD прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на AGLD

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть AGLD.

Що таке Adventure Gold?

Adventure Gold — це токен Loot, рандомізованого пригодницького спорядження, описаного текстом, яке створили та зберігають в мережі. За цим проєктом стоїть Дом Гофманн, співзасновник соціальної мережі Vine.

Унікальність цього проєкту полягає у тому, що тут навмисно немає інтерфейсу, статистики, зображень або функціональності. Натомість це колекція з 8000 текстових NFT.

Спільнота може інтерпретувати це як завгодно. Вони містять тексти, що описують спорядження, починаючи від «Святих наголінників гігантів» до «Похмурого крику».

Чи варто купувати Adventure Gold сьогодні?

У вересні минулого року монета Adventure Gold різко зросла через новину про лістинг на біржі Coinbase, та відтоді вона втратила частину своїх здобутків. Можливо, зараз вона зросте, але в найближчому майбутньому її ціна може впасти.

Прогноз ціни на Adventure Gold

Price Prediction прогнозує, що у 2025 році середня ціна за 1 AGLD становитиме 3,59 долара. Digital Coin передбачає такі цільові ціни на 2023, 2025 і 2029 роки: 1,92, 2,39 і 4,91 долара відповідно.

Adventure Gold в соціальних мережах