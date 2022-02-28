На тлі загального ведмежого ринку Arweave мав одні з найбільших прибутків минулого тижня. Зараз він коштує трохи більше 31 долара, за останні 7 днів він здорожчав на 12%, а сьогодні – ще на 7%.

Якщо бажаєте знати, що таке Arweave, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще купувати Arweave, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати Arweave

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Що таке Arweave?

Arweave — це децентралізована мережа зберігання даних, яка надає платформу для зберігання даних на необмежений період часу.

Платформа позиціонується як «колективний жорсткий диск, який ніколи не забуває». В першу чергу ця мережа містить «permaweb» — постійну децентралізовану мережу із цілою низкою додатків і платформ, які керуються спільнотою.

Мережа Arweave використовує нативну криптовалюту AR, щоб платити майнерам за необмежене в часі зберігання інформації в мережі.

Arweave прагне забезпечити «колективну здатність зберігати та обмінюватися інформацією між окремими особами та зберегти її у часі для нових поколінь».

Їхній флагманський permaweb створили на базі «blockweave» від Arweave, і це є варіація блокчейн-технології, де кожен блок пов’язаний безпосередньо із попереднім, а також із одним із попередніх блоків, який обирається випадково.

Творці Arweave стверджують, що це стимулює майнерів зберігати більше даних, адже вони повинні мати доступ до випадкових попередніх блоків, щоб додавати нові та отримувати винагороди.

Чи варто купувати Arweave сьогодні?

Arweave може стати прибутковою інвестицією, але перш ніж інвестувати в цей актив, не полінуйтеся і прочитайте принаймні декілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і проаналізуйте ринок. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни на Arweave

Coin Codex робить оптимістичні прогнози щодо Arweave. Аналітики цього ресурсу передбачають, що на початку березня він зросте на 1,96% і коштуватиме 31,46 долара.

За їхніми технічними показниками, поточні настрої на ринку нейтральні. Однак індекс страху та жадібності показує крайній страх.

Протягом минулого місяця Arweave продемонстрував 14/30 зелених днів, волатильність ціни становила менше ніж на 15%. З огляду на це зараз вдалий час, щоб придбати Arweave.

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