Bitgert позиціонується як криптографічна компанія, що розробила найшвидший блокчейн зі швидкістю 100 000 TPS (транзакцій за секунду), де майже немає комісій за транзакції. Через новину про лістинг на KuCoin цей проєкт стрімко зростає.

У цій статті ви знайдете все, що потрібно знати про Bitgert, чи варто його зараз купувати, а також де найкраще придбати Bitgert.

Де зараз найкраще купувати Bitgert

Оскільки BRISE є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати BRISE за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити BRISE прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на BRISE

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть BRISE.

Що таке Bitgert?

В екосистемі Bitgert є проєкти DeFi, NFT, Web3 тощо. Ця мережа підтримує гаманець BRC20/ERC20/BEP20 на Android та iOS. Нативний токен BRISE працює на Binance Smart Chain.

Стверджують, що протягом 200 днів після свого запуску Bitgert надав більше чотирьох класних нових продуктів. Сюди входять: гаманець BRISE для токенів BEP20/ERC20, обмін BRISE на токени BEP20, перевірка BRISE з доступною таблицею лідерів, а також стейкінг BRISE.

Наразі вони працюють над створенням біржі. В обігу знаходиться 420 000 000 000 000 токенів. Загальна пропозиція складає 1 000 000 000 000 000.

Чи варто купувати Bitgert сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на Bitgert

Tech News Leader оптимістично налаштований щодо BRISE. Хоча наразі ціна токена становить 0,00000062 долара, та аналітики цього ресурсу прогнозують, що за рік вона може сягнути 0,00000122 долара, за п'ять – 0,00000362, а за десять – 0,00002635 долара.

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