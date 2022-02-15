Після низки труднощів, що спіткали другу криптовалюту за розміром ринкової капіталізації, Ethereum нарешті починає демонструвати прибутки. Читайте далі цю коротеньку статтю і ви отримаєте детальну інформацію про Ethereum, а також дізнаєтеся, де зараз найкраще купувати цю монету.

Де зараз найкраще купувати Ethereum

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Що таке Ethereum?

Ethereum – це децентралізована блокчейн-система з відкритим вихідним кодом, яка має власну криптовалюту Ether. ETH працює як платформа для багатьох інших криптовалют, а також допомагає виконувати децентралізовані смарт-контракти.

Ethereum прагне стати глобальною платформою для децентралізованих додатків, яка дозволить користувачам з усього світу створювати та запускати програмне забезпечення, стійке до цензури, простоїв та шахрайських схем.

Ethereum започаткував концепцію блокчейн-платформи для смарт-контрактів. Смарт-контракти – це комп’ютерні програми, які автоматично виконують дії, необхідні для реалізації угоди між кількома сторонами в Інтернеті.

Їх розробили, щоб не було потреби в надійних посередниках між сторонами угоди, і таким чином знизили транзакційні витрати, а також підвищили безпеку транзакцій.

Чи варто купувати Ethereum сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни Ethereum

Більшість аналітиків прогнозують, що в довгостроковій перспективі ця криптовалюта буде зростати. Digital Coin Price передбачає, що Ethereum перевищить 4000 доларів до кінця 2025 року.

Economy Watch робить більш оптимістичні прогнози і стверджує, що Ethereum сягне позначки в 10 000 доларів до кінця 2025 року. І нарешті, експерти Trading Education очікують, що ATH токена перевищить 10 000 доларів до кінця 2025 року.

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