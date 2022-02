Де можна купити Libero, який сьогодні зріс на 34%

Libero — це токен Libero Financial, який позиціонує себе як найкращий протокол для автоматичного стейкінгу, а також мультиланцюговий протокол фермерства DeFi 3.0. За останні 24 години ціна Libero перевищила позначку в 0,01 долара, а обсяги торгів склали 7,5 млн доларів. Сьогодні токен здорожчав більше ніж на третину.

Якщо вас цікавлять деталі про Libero, а також де зараз найкраще купувати Libero, ви в правильному місці.

Оскільки LIBERO є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати LIBERO за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити LIBERO прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть LIBERO.

Libero Financial пропонує найвищий у світі фіксований APY: просто космічні 158 894%. Він дозволяє автоматичний стейкінг та компаундування в гаманцях користувачів. Члени спільноти отримують винагороди кожні півгодини, тобто за день буде 48 нагород.

Багатоланцюгове фермерство DeFi 3.0 сплачує високі винагороди. Щотижня спалюється 2-4% запасу токенів, щоб запобігти інфляції.

Також Libero Financial стверджує, що його токен стійкий. Його не можна викарбувати в гаманцях, а процес карбування перевіряють THOREUM & RugFreeCoins.

Є й кілька інших причин, чому Libero зростає. Його ринкова капіталізація лише сягнула позначки в 50 мільйонів доларів. Завдяки тому, що кити сьогодні скинули 405 000 доларів, загальний фонд токена перевищив 1 мільйон доларів.

Libero – відносно новий актив, і важко сказати, як буде розвиватися його ціна. На це може вплинути багато непередбачуваних факторів. Якщо ви вирішили придбати Libero, радимо діяти обачно.

Digital Coin Price прогнозує довгострокове зростання. У 2031 році монета буде торгуватися за 0,058 долара.

Price Prediction також робить бичачі прогнози. Аналітики цього ресурсу передбачають, що наступного року мінімальна ціна токена буде 0,02 долара, а в 2024 році — 0,03 долара. Вони очікують, що 1 LIBERO буде коштувати щонайменше 0,046 долара в 2025 році.

Dang $LIBERO keeps breaking ATH after ATH, just wont stop. Price goes up even after a sell off occurs. It wil consolidate at somepoint, but at what price and when who knows? As for me, I'll just keep HODLing mine since its all profit for me from here.#libero #BSCGems pic.twitter.com/kvK8a4eKPV

— CryptoMemes (@CryptoMemesfind) February 9, 2022