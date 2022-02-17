Mirror Protocol — це протокол синтетичних активів, який створила компанія Terraform Labs на блокчейні Terra. Його нативний токен MIR сьогодні здорожчав майже на п’яту частину своєї вартості. У цій статті ми пояснимо, що таке Mirror Protocol, чи варто його купувати, а також де найкраще придбати Mirror Protocol.

Де зараз найкраще купувати Mirror Protocol

Оскільки MIR є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати MIR за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити MIR прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на MIR

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть MIR.

Що таке Mirror Protocol?

Mirror Protocol — це децентралізована екосистема, де власники токенів керують скарбницею мережі та змінами коду. Дзеркальні активи — це токени блокчейну, які «віддзеркалюють» реальні активи і відображають біржові ціни в мережі.

Вони пропонують трейдерам ціни реальних активів і водночас забезпечують часткову власність, відкритий доступ і стійкість до цензури, як і будь-яка інша криптовалюта.

На відміну від традиційних токенів, які представляють реальний базовий актив, mAssets є чисто синтетичними і фіксують лише рух ціни відповідного активу.

Дзеркальні активи надають переваги часткових замовлень, дозволяють глобальний доступ та виконують замовлення майже в реальному часі. Вони забезпечують глобальний доступ без жодних перешкод для входу.

Щоб виконати часткове замовлення в традиційних фінансах, ви об’єднуєте декілька в одну єдину транзакцію. Щоб зібрати всі замовлення в одне ціле, потрібно витратити додатковий час.

Завдяки Mirror обсяг замовлень просто представланий у вигляді числа на блокчейні, тому немає потреби проводити проміжне групування.

Чи варто купувати Mirror Protocol сьогодні?

Знайдіть час і прочитайте принаймні декілька цінових прогнозів. MIR є нестабільною інвестицією, адже ціна токена може коливатися в різні сторони.

Прогноз ціни на Mirror Protocol

Gov Capital прогнозує, що за рік ціна MIR становитиме 4,63 долара, для порівняння, зараз він коштує 1,54 долара. Price Prediction робить менш оптимістичні прогнози, аналітики цього ресурсу передбачають, що цього року ціна Mirror Protocol зросте до 1,83 долара. За їхніми прогнозами, у 2023 році 1 MIR буде коштувати щонайменше 2,67 долара.

Цьогоріч ціна Mirror Protocol може сягнути максимуму в 3,24 долара. За словами аналітиків, у 2024 році він буде торгуватися щонайменше за 3,68 долара. Очікується, що у 2025 році ціна 1 MIR сягне щонайменше 5,36 долара.

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