Propy є провідним новатором в галузі нерухомості, який автоматизує транзакції. Після того, як цей проєкт продав NFT-квартиру в Тампі за 215 000 USDC, його токен PRO зріс на 27%. Зараз NFT працює на блокчейні.

Tampa NFT стала третьою в світі NFT-нерухомістю. У листі очікування було понад 1000 осіб.

Якщо бажаєте дізнатися подробиці, що таке Propy, чи може він принести гарні прибутки, а також де найкращі придбати Propy, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати Propy

Оскільки PRO є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати PRO за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити PRO прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на PRO

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть PRO.

Що таке Propy?

Компанія Propy, яку підтримують лідери Кремнієвої долини та Національна асоціація ріелторів, здійснює революцію в галузі нерухомості, впроваджуючи нову технологію.

Propy створили, щоб автоматизувати процес продажу нерухомості. Компанія з Пало-Альто впроваджує технологію, яка завдяки смарт-контрактам дозволяє самостійно та виключно онлайн здійснювати операції з нерухомістю.

Цей проєкт дозволяє автоматизувати процес закриття угоди для всіх учасників і прискорює його та робить більш простим та безпечним. Його продукти допомагають брокерам, агентам і титульним компаніям здійснити перехід на безпаперове дистанційне закриття угод.

Чи варто купувати Propy сьогодні?

Propy може стати прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власне дослідження ринку. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни на Propy

Price Prediction робить помірно оптимістичні прогнози щодо Propy. За їхніми даними, в 2023 році токен буде коштувати щонайменше 2,86 долара. Максимальна ціна Propy може становити 3,31 долара, а середня річна вартість буде 2,95 долара.

У 2024 році ціна Propy коливатиметься в діапазоні від 4,30 до 5,02 долара, а в 2025 році становитиме як мінімум 6,26 долара.

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