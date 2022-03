Selfkey — це платформа ідентифікації на базі блокчейну, яка зростає через те, що нещодавньо відбувся її лістинг на найбільшій у світі біржі за обсягом торгів. Сьогодні ця монета здорожчала майже на 11%.

Якщо ви бажаєте дізнатися, що таке Selfkey, чи варто інвестувати в нього, а також де зараз найкраще придбати Selfkey, ви потрапили в правильне місце.

Оскільки KEY є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати KEY за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити KEY прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть KEY.

Selfkey надає приватним особам, компаніям, біржам, фінтех-стартапам та банкам платформу для керування даними. Починаючи з 2014 року основна команда працює над децентралізованою ідентифікацією для таких компаній, як Standard Chartered Bank, Bitmax Exchange, EQIBank і GSR.

Гаманець Selfkey — це безкоштовний гаманець з відкритим вихідним кодом без зберігання, за допомогою якого користувачі можуть найдійно зберігати та передавати цифрові активи, а також цифрову ідентифікацію.

Тут можна подати заявку, щоб отримати, наприклад, реальний банківський рахунок або здійснити реєстрацію компанії, а також проводити оплату за допомогою токена KEY на спеціальному ринку Selfkey.

Традиційний процес дотримання KYC («Знай свого клієнта») є дорогим і часто небезпечним, оскільки дані зберігаються в централізованих базах даних. Selfkey використовує децентралізований підхід і криптографічні технології, щоб суттєво знизити вартість та підвищити безпеку.

Цей проєкт прагне здійснити революцію в дотриманні правил KYC і водночас залишитися вірним ідеї, що кожна людина повинна мати можливість володіти і контролювати своїми особистими даними.

Selfkey може стати прибутковою інвестицією, але, перш ніж інвестувати в цей актив, прочитайте принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків та проведіть власний аналіз ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Trading Beasts дуже оптимістично налаштований щодо KEY. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що до травня цього року 1 KEY сягне 0,01 долара. Вони очікують, що максимальна ціна становитиме 0,012 долара. Наразі 1 KEY торгується за 0,007 долара.

За даними Tech News Leader, за один рік Selfkey може сягнути 0,014 долара. За 5 років цей токен буде коштувати 0,045 долара, а за 10 — 0,28 долара.

⚠️#KEY 12h recently showed a BREAKOUT above its resisting trend line and is now on EXTREME ALERT as it is setup to more than DOUBLE IN VALUE! With this break, $KEY is positioned to go on an over 105% uphill run to reach the target at $0.0153 and can begin moving quickly!#Selfkey pic.twitter.com/iFhknu0dQu

— JAVON MARKS (@javonnnm) March 6, 2022