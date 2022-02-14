MetisDAO позиціонується як протокол, який вирішує шість найбільших проблем Ethereum (англ. S6): швидкість, безпека, простота, зберігання, надійність та масштабованість.

Якщо бажаєте дізнатися подробиці про MetisDAO, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати MetisDAO, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати MetisDAO

Оскільки METIS є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати METIS за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити METIS прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на METIS

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть METIS.

Що таке MetisDAO?

Протокол розробляє Metis Rollup — проста у використанні високомасштабована недорога і повністю функціональна платформа рівня 2 для, що повністю підтримує роботу додатків і дозволяє бізнесам перейти з Web 2.0 на Web 3.0.

Цей масштабований протокол пропонує цілу низку варіантів використання, наприклад: NFT-платформи, децентралізовані соціальні платформи, подібні до Reddit, спільноти розробників з відкритим кодом, спільноти впливових осіб, ігрові спільноти, спільноти фрілансерів, торгівля на DEX тощо.

Metis інтегрує структуру децентралізованої автономної компанії (DAC) у власну інфраструктуру рівня 2, і це дозволяє розробникам та лідерам спільноти з легкістю створювати свої додатки та спільноти.

Мета Metis — полегшити створення dApps і DAC на своїй платформі. Тут навіть новачки в блокчейні можуть зробити це за лічені хвилини.

Чи варто купувати MetisDAO сьогодні?

MetisDAO може стати прибутковою інвестицією. Проте вкладайте в цю монету лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити, адже в будь-яку мить її здобутки можуть легко змінитися втратами.

Прогноз ціни на MetisDAO

Digital Coin Price прогнозує, що до кінця року MetisDAO зросте до 170,63 долара, а у 2023 році сягне 190,44 долара. У 2024 році 1 METIS буде коштувати 226,86 долара і 265 доларів наступного року.

У 2026 році 1 METIS буде торгуватися за 244,59 долара і за 343 доларів у наступному році. У 2028 році монета зросте аж до 455 доларів. У 2029 році буде коштувати 522,66 долара.

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