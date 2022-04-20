Сьогодні ApeCoin подолав лінію опору і здорожчав десь на 32%, адже кити активно його скуповують. Також оголосиои про безкоштовний розіграш NFT. На момент написання цієї статті монета торгувалась за 16,47 долара.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке ApeCoin, чи може він принести гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати ApeCoin, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати ApeCoin

Оскільки APE є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати APE за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити APE прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на APE

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть APE.

Що таке ApeCoin?

ApeCoin — це токен управління в екосистемі APE, завдяки якому власники токенів можуть долучатися до ApeCoin DAO і отримати доступ до спільної відкритої валюти, яку можна використовувати без централізованих посередників.

62% усіх ApeCoin виділили для фонду Ecosystem Fund, який підтримуватиме керовані спільнотою ініціативи, за які проголосували члени ApeCoin DAO.

Окрім того, ApeCoin надає доступ до певних частин екосистеми, які недоступні для інших, як-от ексклюзивні ігри та сервіси. Сторонні розробники можуть скористатися ApeCoin, щоб долучитися до цієї екосистеми, адже ApeCoin інтегровано в сервіси, ігри та інші проєкти.

Чи варто купувати ApeCoin сьогодні?

ApeCoin може бути прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власне дослідження ринку. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни ApeCoin

Changelly робить помірно оптимістичні прогнози і передбачає, що ціна монети буде коливатися. Експерти цього ресурсу очікують, що у 2023 році ціна ApeCoin буде в середньому на рівні 55 доларів. У 2024 році вона знизиться до 45 доларів, а в 2025 році середня вартість становитиме 60 доларів.

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