CHEDDA — це децентралізований розважальний токен, який створили на блокчейні Ethereum як токен ERC20. Він почав зростати через новини про майбутній лістинг на ZTexchange і лише сьогодні набрав 66%.

Якщо бажаєте дізнатися більше про CHEDDA, зокрема про те, чи варто інвестувати в цей токен і де краще купити CHEDDA, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати CHEDDA

Оскільки CHEDDA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати CHEDDA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити CHEDDA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на CHEDDA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть CHEDDA.

Що таке CHEDDA?

За кожну транзакцію токен ERC20 стягує комісію в розмірі 3%. 1% назавжди спалюється, а інші 2% розподіляються серед команди CHEDDA, щоб постійно розвивати цей проєкт. Через те, що під час кожної транзакції токени спалюються, CHEDDA є дефляційним активом.

В обігу ніколи не буде стільки CHEDDA, як нині. Якщо спалювати половину пропозиції та 1% з кожної транзакції, загальна пропозиція CHEDDA з часом зменшиться.

Це дає власникам стимул зберігати свої токени довгий час, адже циркуляційна пропозиція знижується, а ціна токена зростає.

Чи варто купувати CHEDDA сьогодні?

На даний момент CHEDDA демонструє чудові результати, але, перш ніж інвестувати, проаналізуйте ринок та поспостерігайте за тенденціями. З недовірою сприймайте всі поради.

Прогноз ціни CHEDDA

CHEDDA перевершила цінові прогнози, які робили Digital Coin Price, Coin Data Flow та багато інших аналітиків. Здебільшого, передбачали, що за рік ціна токена становитиме 0,002 долара. Зараз CHEDDA торгується втричі вище.

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