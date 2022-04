Де можна придбати ENS, який здорожчав майже на чверть

Після того, як оприлюднили дані про денні продажі доменів ENS на OpenSea монета Ethereum Name Service здорожчала на понад 20%.

У цій короткій статті ви знайдете все, що потрібно знати про мережу та монету ENS, зокрема, чи варто інвестувати в цей актив і де можна придбати ENS, якщо ви захочете це зробити.

Ethereum Name Service (ENS) — це відкрита розподілена та розширювана система доменних імен, створена на блокчейні Ethereum. ENS перетворює адреси Ethereum, які може прочитати людина, на буквенно-цифрові коди для машин.

Також можливе зворотне перетворення: співвіднесення метаданих і адрес, які розпізнає машина, з адресами Ethereum, які може прочитати людина.

Ethereum Name Service прагне полегшити доступ до мережі на базі Ethereum і зробити її більш зрозумілою для людей, подібно до того, як це робить Domain Name Service у відношенні до Інтернету.

Як і DNS, ENS також використовує систему розділених крапками ієрархічних імен, які називаються доменами, власники яких повністю контролюють свої субдомени.

ENS може стати прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати цей актив, прочитайте принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і проведіть власний аналіз ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Price Prediction прогнозує, що цього року максимальна вартість ENS становитиме 24,21 долара, а середня ціна буде 21 долар. У 2023 році він буде коштувати щонайменше 29,51 долара, а цього ж року він може піднятися до 35,40 долара.

Ця аналітична платформа прогнозує, що і в 2024 році ця монета буде зростати. 1 ENS буде коштувати щонайменше 42 долари, він може сягнути максимальних 51,44 долара, а середня річна вартість становитиме 43 долара.

