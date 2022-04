Щоразу, коли на ринку відбувається важлива подія, (майже на будь-якому ринку) зовсім скоро на її честь випускають криптовалюту.

Після того, як Ілон Маск придбав Twitter, одразу випустили криптовалюту, присвячену цьому: тепер у нас є токен під назвою Elon Buys Twitter (EBT). Сьогодні рано-вранці він зріс на 3000%, і його ціна продовжує зростати.

Якщо ви бажаєте дізнатися, що таке EBT, чи може він принести гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати EBT, ви потрапили в правильне місце.

Оскільки EBT є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати EBT за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити EBT прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Pancakeswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть EBT.

EBT дає можливість творцям мемів монетизувати їхню роботу. Його створили, щоб творці мемів, які тільки починають цим займатися, також мали змогу продемонструвати свій талант.

На цій платформі зараз розробляють кілька функцій, які дозволять отримувати прибутки. Також планують запустити серію ледачих ігор із можливістю заробляти в процесі гри (Р2Е).

Довгострокова мета цього проєкту – стати лідером галузі в DeFi-секторі.

Немає жодних сумнівів, в EBTварто інвестувати, особливо якщо правильно обрати для цього час. На жаль, не завжди його можна визначити заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не варто сприймати прогнози цін за чисту монету.

Elon Buys Twitter — це зовсім новий актив, і немає жодних надійних прогнозів. Лише Price Prediction наважився зробити передбачення, але й то не зовсім. За їхніми прогнозами, наступного року токен буде коштувати 0,000003 долара, а це його поточна ціна.

