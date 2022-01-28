Tectonic — це децентралізований протокол грошового ринку, що дає змогу користувачам долучитися до проєкту в якості постачальників ліквідності або позичальників. Цей проєкт почав зростати після того, як на початку цього місяця його розмістили на Crypto.com.

Сьогодні він має великі здобутки, адже за 24 години здорожчав на 29%. Читайте далі цю невелику, але інформативну статтю і дізнаєтеся, де зараз найкраще купувати Tectonic.

Де зараз найкраще купувати Tectonic

Що таке Tectonic?

Tectonic — це протокол, у рамках якого постачальники надають ліквідність ринку з метою отримати пасивний прибуток, а позичальники можуть брати в позику ліквідність з надмірною заставою.

Дизайн і архітектура протоколу Tectonic нагадує Compound, перевірений протокол, який довів свою ефективність. Також його доповнює цікава програма стимулювання на базі $TONIC, нативного токена протоколу Tectonic.

Підіб'ємо підсумок, протокол Tectonic прагне забезпечити безпечні та безперебійні функціональні можливості грошового ринку криптовалют, а також дозволяє користувачам використовувати його кількома способами.

Ходлери можуть отримувати додаткові прибутки від відсотків, передаючи свої активи в протокол і не маючи можливості активно керувати ними.

Трейдери можуть брати в позику деякі криптовалюти, щоб скористатися короткостроковими торговими можливостями або щоб отримати максимальні прибутки.

Користувачі можуть отримати доступ до інших криптовалют для якихось своїх цілей, при цьому їхні початкові активи не будуть ліквідовані.

Чи варто купувати Tectonic сьогодні?

Перш ніж робити інвестиції, приділіть час та прочитайте принаймні декілька цінових прогнозів і проаналізуйте ринок. Вкладайте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на Tectonic

Tech News Leader прогнозує, що за рік Tectonic може зрости до 0,00000150 долара, що більше ніж вдвічі перевищує поточну ціну. За 5 років він буде коштувати 0,00000421 долара, а за 10 — 0,00002595 долара.

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