Оскільки прибутковий розіграш токенів Songbird наближається до завершення, його вартість зростає в геометричній прогресії. Сьогодні ціна Songbird в реальному часі становить 0,03 долара, а добовий обсяг торгів складає трохи більше 10 млн доларів.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь більше про Songbird: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Songbird.

Де зараз найкраще купувати Songbird

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Що таке Songbird?

Songbird — це токен Canary Network від Flare, що дає змогу без довіри використовувати токени в мережах без смарт-контрактів. Songbird працює на основі технології Flare. Flare — це недорога масштабована високо децентралізована платформа смарт-контрактів з низьким викидом вуглецю, яка також сумісна з EVM.

Його нативний токен Spark (FLR) дозволяє Flare розкрити величезну цінність у різноманітних екосистемах і блокчейн-спільнотах.

Структура мережі Flare походить від базових інтегрованих мереж, і в цьому криється її унікальність. Вона використовує децентралізацію та безпеку цих мереж.

Чи варто сьогодні купувати Songbird?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на Songbird

Аналітики роблять неоднозначні прогнози щодо ціни Songbird. Wallet Investor і GOV Capital налаштовані песимістично. Перша платформа прогнозує, що у травні ця монета впаде до 0,01 долара, а до кінця року – до 0,007 долара. GOV Capital очікує, що протягом року Songbird матиме нульову вартість.

Price Prediction та Digital Coin Price налаштовані оптимістично. Останній прогнозує, що цього року токен досягне 0,11 долара, а у 2025 році – 0,17 долара. Їхні експерти передбачають, що у 2030 році Songbird буде коштувати 0,38 долара. Price Prediction прогнозує, що за 4 роки монета зросте з цьогорічних 0,09 до 0,41 долара.

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