Stacks почав зростати після того, як криптобіржа Okcoin оголосила про партнерство із цим блокчейном рівня 1, метою якого є створення Bitcoin Odyssey. Okcoin обіцяє 165 мільйонів доларів розробникам і проєктам, що займаються створенням децентралізованих додатків на Bitcoin та Stacks.

У цій статті міститься вся необхідна інформація про Stacks, чи стане він вигідною інвестицією, а також де зараз найкраще придбати Stacks.

Де зараз найкраще купувати Stacks

Оскільки STX є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати STX за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити STX прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на STX

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть STX.

Що таке Stacks?

Stacks має переносити смарт-контракти та децентралізовані додатки (DApps) на Bitcoin. Ці смарт-контракти переносяться на Bitcoin без жодних змін у їхніх функціях, і саме завдяки цьому блокчейн є настільки потужним, безпечним та стабільним.

DApps відкриті та модульні, а це означає, що розробники можуть створювати додатки поверх один одного і надавати функції, які просто неможливі в звичайних додатках.

Оскільки Stacks використовує Bitcoin в якості базового рівня, усе, що відбувається в мережі, регулюється в блокчейні Bitcoin, який, як стверджують, є найбезпечнішим блокчейном.

Ця платформа працює завдяки токену Stacks (STX), який використовують для виконання смарт-контрактів, обробки транзакцій і реєстрації нових цифрових активів у блокчейні Stacks 2.0.

Чи варто купувати Stacks сьогодні?

Безсумнівно, варто інвестувати в Stacks, особливо якщо обрати правильний час. На жаль, дізнатися заздалегідь, коли буде такий час, неможливо. При здійсненні будь-якої інвестиції варто враховувати власну толерантність до ризику. Не сприймайте цінові прогнози за чисту монету.

Прогноз ціни на Stacks

Wallet Investor вважає Stacks дуже гарною інвестицією і прогнозує, що в довгостроковій перспективі його ціна буде зростати. Експерти цього ресурсу передбачають, що в березні 2027 року цей токен коштуватиме 5,12 долара. П’ятирічні інвестиції розміром 100 доларів принесуть приблизно 263% прибутку і зростуть до 363 доларів.

Stacks в соціальних мережах