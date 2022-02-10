10 лютого Bonfida має одні з найбільших прибутків в екосистемі Solana і на загальному ринку. FIDA, її нативний токен, сьогодні здорожчав майже на 60%. Щоб вирішити проблеми з верифікацією, ця криптовалюта нещодавно співпрацювала з Burnt Finance і наразі котирується на багатьох основних біржах.

У цій статті розкажемо, що таке FIDA, пояснимо, чи гарна це інвестиція, і вкажемо, де зараз найкраще купувати FIDA, якщо раптом ви захочете це зробити.

Де зараз найкраще купувати FIDA

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Що таке FIDA?

Згідно з технічною документацією, Bonfida являє собою повний набір продуктів, який долає розрив між Serum, Solana та користувачами. Це флагманський графічний інтерфейс Serum, який пропонує першу в своєму роді аналітику даних Solana.

Деякі з найбільших маркетмейкерів у криптопросторі використовують API Bonfida, і за тиждень кількість запитів зросла на 25%.

Bonfida надає децентралізовану службу імен, створену на базі Solana; здійснює перші постійні обміни на Solana; забезпечує децентралізовану купівлю та спалювання; а також має зашифрований додаток для обміну повідомленнями в мережі, який створили на Solana.

10% від купівлі токенів та їхнього спалювання надходять стейкерам. За допомогою вбудованого сервісу TradingView користувачі можуть будувати торгові стратегії на Serum.

95% чистих зборів на Bonfida регулюватимуться токеном FIDA, і їх можна буде використати для купівлі токенів та спалювання. Здійснюючи стейкінг FIDA, власники отримують ексклюзивні кінцеві точки API та меншу затримку, доступ до рідкісних ринків Solible та розширену аналітику.

Чи варто купувати FIDA сьогодні?

Більшість аналітиків оптимістично налаштовані щодо FIDA, але, плануючи будь-які інвестиції, враховуйте свою толерантність до ризику. За винятком вищезазначеної інформації, сприймайте всі інвестиційні поради з недовірою.

Прогноз ціни FIDA

Wallet Investor прогнозує, що за один рік ціна Bonfida зросте з 3,58 долара (поточний рівень) до 7,56 долара. Таким чином, річний потенціал прибутку становить 111%. За п’ять років (у 2027 році) 1 FIDA буде коштувати 28,55 долара.

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