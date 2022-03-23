Де найкраще придбати AltSwitch, який сьогодні зріс на 90%

Сказати, що AltSwitch зростає, це нічого не сказати. Його ринкова капіталізація перевищила один мільйон, ця компанія представила апаратний гаманець і уклала цілу низку вигідних партнерських угод на виставці AIBC UAE Ехро 2022 року — події, що залучає провідних гравців світу технологій, який активно розвивається.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь, що таке AltSwitch, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати AltSwitch.

Де зараз найкраще купувати AltSwitch

Оскільки ALTS є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ALTS за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ALTS прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі SushiSwap

Перейдіть на SushiSwap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на ALTS

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ALTS.

Що таке AltSwitch?

AltSwitch прагне стати «матір’ю» всіх майбутніх додатків і сервісів Web3, які будуть приносити прибутки та винагороди для користувачів. Це унікальний токен винагород на базі BSC, який дає власникам повний контроль над монетою, за допомогою якої вони отримують винагороди.

Власники ALTS отримують доступ до винагород від будь-якого криптоактиву, що перераховані на Binance Smart Chain. Незабаром вони також отримають доступ до багатьох токенів.

Чи варто купувати AltSwitch сьогодні?

AltSwitch може стати прибутковою інвестицією. Перш ніж робити інвестиції в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власне дослідження ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни AltSwitch

Price Prediction робить досить стримані прогнози. За їхніми очікуваннями, наступного року монета сягне максимуму в 0,003 долара. Це не дуже вражає, оскільки зараз вона коштує 0,002 долара. Максимальний рівень, до якого вона може піднятися в 2024 році, становить 0,004 долара.

У 2025 році ALTS буде торгуватися в середньому за 0,005 долара. Цього ж року токен може зрости до 0,006 долара.

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