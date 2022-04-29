Ціна ApeCoin неухильно зростає, оскільки триває голосування щодо управління DAO. Це голосування має завершитися 4 травня.

Чи буде ціна ApeCoin зростати аж до цього часу? Нижче спробуємо відповісти на це питання, а також на багато інших важливих питань, зокрема, де можна купити ApeCoin.

Де зараз найкраще купувати ApeCoin

Оскільки APE є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати APE за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити APE прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на APE

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть APE.

Що таке ApeCoin?

ApeCoin — це службовий токен та токен управління ERC-20, що використовується в екосистемі APE для розширення можливостей та стимулювання децентралізованої спільноти. Власники ApeCoin самостійно керують мережею через систему децентралізованого управління, яка контролює ApeCoin DAO.

Окрім того, вони голосують за те, як розподілити фонд ApeCoin DAO Ecosystem Fund. APE Foundation керує пропозиціями, з якими погодилися власники ApeCoin.

APE — це токен управління екосистемою APE. З його допомогою власники долучаються до ApeCoin DAO, також він дає учасникам спільноти відкриту та спільну валюту, якою можна скористатися без централізованих посередників.

Майже дві третини всіх токенів ApeCoin виділили фонду Ecosystem Fund, щоб можна було сприяти тим ініціативам громади, за які проголосували учасники DAO.

Чи варто купувати ApeCoin сьогодні?

Немає жодних сумнівів, в ApeCoin варто інвестувати, особливо якщо правильно обрати час. На жаль, не завжди його можна вирахувати заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не варто сприймати цінові прогнози за чисту монету.

Прогноз ціни ApeCoin

На момент написання статті APE торгувався трохи нижче 23 доларів. Crowd Wisdom робить позитивні прогнози щодо цього токена (приблизно 72%).

Очікується, що цього року APE підніметься щонайменше до 30 доларів, а в 2025 році зросте більше ніж вдвічі більше – до 64 доларів.

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