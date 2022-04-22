Сьогодні Decred став найбільшим переможцем у топ-100, на момент написання статті його ціна зросла на 14%.

Ймовірно, це пов’язано з тим, що у Twitter зробили офіційне повідомлення про те, що на даний момент пропозиція токена DCR від Decred наближається до 14 мільйонів. Максимальна пропозиція становить 21 мільйон, тобто ще можна намайнити близько 7 мільйонів DCR.

У цій короткій статті ви знайдете все, що потрібно знати про мережу Decred та токен DCR, зокрема чи варто інвестувати в нього, а також де можна придбати Decred, якщо раптом вирішите це зробити.

Де зараз найкраще купувати Decred

Binance

Binance зросла експоненціально, оскільки вона була заснована в 2017 році і зараз є однією з, якщо не найбільша криптоцентральні обміни на ринку.

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Coingate

Coingate - це литовська компанія FINTECH, заснована в 2014 році. Оплатні шлюз пропонує послуги з платіжної платіжної плати для бізнесу будь-яких розмірів. Управління рахунком на основі дозволів, Fiat виплат до банківського рахунку та абсолютно нову функцію платежів електронної пошти є лише кількома причинами, чому конування став платіжним процесором для багатьох.

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Що таке Decred?

Decred — це криптовалюта на базі блокчейну, у фокусі якої знаходяться внесок спільноти, відкрите управління та постійне фінансування свого розвитку. Цей проєкт використовує гібридну систему майнінгу Proof-of-Work (PoW) і Proof-of-Stake (PoS), щоб забезпечити, що невелика група не зможе домінувати в потоці транзакцій.

Зацікавлені сторони розробляють та дотримуються консенсусних правил блокчейну, визначають курс майбутнього розвитку та вирішують, як будуть використовуватися кошти зі скарбниці проєкту. Блокчейн Decred схожий на той, що має біткоїн, але основні аспекти управління вбудовано в протокол.

Для поділу стимулів винагороди за блок розподіляють між майнерами PoW, зацікавленими сторонами та скарбницею Decred, яка фінансує цей проєкт. Майнери PoW відіграють таку ж роль для Decred, як і для Bitcoin, але у Decred вони отримують лише 60% винагород за блок.

Чи варто купувати Decred сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на Decred

Price Prediction прогнозує, що Decred буде зростати. Експерти цього ресурсу очікують, що його ціна може піднятися до 87,40 долара, а середня річна вартість буде становити 76,63 долара. У 2023 році монета Decred буде коштувати щонайменше 112,67 долара. Того ж року вона може зрости до 129,35 долара.

У 2024 році монета Decred буде торгуватися як мінімум за 163,55 долара. Вона може піднятися до 192,39 долара, а середня річна ціна буде 168,18 долара. У 2025 році токен буде коштувати щонайменше 233,62 долара, що майже в 4 рази перевищує поточну ціну.

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