Де найкраще придбати HNT, який відновився і знову зростає

HNT (монета Helium) впала після нещодавнього ралі, але зараз знову починає зростати. У цьому проєкті відбуваються позитивні зміни.

Мережа Helium представила нові точки доступу, за рік її екосистема 5G зросла в геометричній прогресії, GigSky випустив перший план стільникового зв’язку, а також до проєкту приєднався Dish в якості першого великого оператора.

Сьогодні HNT здорожчав на 16%. Якщо бажаєте дізнатися, що таке HNT, чи може він принести гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати HNT, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати HNT

Binance

Binance зросла експоненціально, оскільки вона була заснована в 2017 році і зараз є однією з, якщо не найбільша криптоцентральні обміни на ринку.

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Що таке HNT?

HNT — це токен децентралізованої блокчейн-мережі Helium для пристроїв Інтернету речей (IoT). З його допомогою малопотужні бездротові пристрої можуть взаємодіяти та передавати дані через його мережу вузлів.

Ці вузли називаються точками доступу (Hotspots), про які вже згадувалося раніше. Вони поєднують в собі пристрій для майнінгу і бездротовий шлюз.

Helium буде більш цікавим власникам пристроїв і людям, які інвестують у простір IoT. Фінансові стимули дають додаткові можливості для розширення бази користувачів.

Мережа дозволяє своїм вузлам досягати консенсусу, навіть якщо є якісь проблеми зі з’єднанням. Це стало можливим, бо вона працює на основі нового алгоритму під назвою proof-of-coverage, що базується на протоколі HoneyBadger BFT.

Чи варто купувати HNT сьогодні?

HNT може стати вигідною інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, прочитайте принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і проведіть власний аналіз ринку. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни на HNT

Digital Coin Price прогнозує, що до кінця 2022 року Helium підніметься до 29 доларів. Експерти цього ресурсу передбачають, що у 2025 році він зросте аж до 40,17 долара.

GOV Capital робить ще більш оптимістичні прогнози щодо HNT у довгостроковій перспективі. Вони очікують, що в листопаді цього року монета перевищить позначку в 70 доларів, а в 2027 році 1 HNT буде коштувати колосальні 860 доларів.

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