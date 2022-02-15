Де найкраще придбати Kadena, яка сьогодні здорожчала на 19%

Kadena позиціонується як екосистема, що змушує блокчейн працювати для всіх. Ця платформа гарантує безпеку біткоїнів, пропонує практично безкоштовний газ, неперевершену пропускну здатність і ще більш розумні контракти. Сьогодні ця монета здорожчала майже на п’яту частину своєї вартості.

У цій статті ми пояснимо, що таке Kadena, чи варто в неї інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Kadena, якщо раптом ви вирішите це зробити.

Де зараз найкраще купувати Kadena

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Що таке Kadena?

Мова розумних контрактів Pact, яку використовує Kadena, полегшує розробку цих безпечних контрактів як новачкам, так і професіоналам. Pact автоматично виявляє помилки і звільняє людей від експлойтів, на які вони наштовхуються на небезпечних платформах.

Своїм користувачам Kadena пропонує мінімальну комісію за транзакції. Вона представила першу криптовалютну заправку, яка дозволить компаніям позбутися всіх комісій за транзакції для своїх клієнтів, а отже, таким чином усуне головний бар’єр для масового впровадження dApp.

Хоча попит на мережу збільшується, та споживання енергії Kadena залишається незмінним. Завдяки її унікальній архітектурі це єдина платформа, що забезпечує підвищену енергоефективність за рахунок масштабування TPS (транзакції за секунду).

Чи варто купувати Kadena сьогодні?

Kadena може стати прибутковою інвестицією, але не полінуйтеся та прочитайте цінові прогнози. Варто з недовірою сприймати всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни Kadena

Price Prediction передбачає, що мінімальна ціна в 2022 році буде 9,89 долара. Зараз монета торгується трохи більше ніж за 8 доларів. Цього року ціна Kadena може сягнути максимуму в 11,90 долара.

Аналітики прогнозують, що у 2023 році ціна Kadena сягне щонайменше 13,69 долара. Максимальна ціна може зрости до 17,04 долара, а середня річна вартість становитиме 14,10 долара. Очікується, що у 2024 році 1 KDA буде коштувати щонайменше 19,58 долара та не більше ніж 23,65 долара.

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