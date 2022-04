Якби це залежало від Ілона Маска, то в майбутньому соціальні мережі були б повністю децентралізованими. Він впевнено збирається досягти цього, і саме тому екосистеми на кшталт Decentralized Social (DESO), які невтомно працюють над досягненням тієї ж мети, зростають.

У цій короткій статті ви знайдете все, що потрібно знати про монету DESO, зокрема, чи варто в неї інвестувати, а також де можна придбати DESO, якщо ви захочете це зробити.

DESO — це монета нового типу блокчейну, який створили для забезпечення децентралізованих соціальних мереж Web 3.0. Цей проєкт заснували в 2019 році, і відтоді він прагне вирішити проблеми, що виникли через нинішню централізацію соціальних мереж.

Сьогодні кілька приватних компаній ефективно контролюють публічний дискурс, отримуючи монопольний прибуток; тим часом, люди, які фактично створюють контент, досить часто не можуть управляти своїми роботами та отримують недостатню плату за них.

Напротивагу, соціальний блокчейн від DESO розглядає контент соціальних мереж як суспільну користь і робить його відкритим та доступним для всіх.

Він поєднує парадигму відкритої фінансової P2P-системи, яку пропонують криптовалюти, з ефективною та масштабованою інфраструктурою баз даних, яку створили, щоб започаткувати наступне покоління соціальних мереж для Web 3.0.

Немає жодних сумнівів, у DESO варто інвестувати, особливо якщо правильно обрати час. На жаль, на завжди можна визначити це заздалегідь. Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не варто сприймати цінові прогнози за чисту монету.

Digital Coin Price робить досить оптимістичні прогнози щодо DESO:

What do you know about #DESO , It's the future of social media descentralized?, do you know is supported by big companies like, what is the reason its coin it's pumping so much? #nftsocial #NFTCommmunity #NFTartist #NFTGANG #nftcollectors #nft pic.twitter.com/sX5LLmUX49

— Joel Villar (@redjoom) April 13, 2022