Сьогодні ціна Polygon в реальному часі становить 1,61 долара, а денний обсяг торгів складає 1,55 мільярда доларів. Сьогодні він легко став найбільшим переможцем серед криптовалют зі списку то-20 за ринковою капіталізацією, і його вартість здорожчала на 11% за останні 24 години.

Читайте далі цю статтю і ви дізнаєтесь подробиці про Polygon: чи варто інвестувати в цю монету, а також де зараз найкраще купувати Polygon.

Де зараз найкраще купувати Polygon

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Що таке Polygon?

Polygon (раніше Matic Network) — це рішення для масштабування рівня 2, що прагне сприяти масовому впровадженню криптовалют, тому вирішує проблему масштабованості багатьох блокчейнів.

Він поєднує в собі Plasma Framework і архітектуру блокчейну proof-of-stake. Завдяки Plasma можна з легкістю реалізовувати масштабовані та автономні смарт-контракти.

Polygon створює нові функції на основі наявної перевіреної технології, щоб розширити можливості і задовольняти різноманітні потреби екосистеми розробників. Polygon продовжить розвивати основну технологію, щоб та могла масштабуватися до більшої екосистеми.

Polygon може здійснювати до 65 000 транзакцій за секунду на одному бічному ланцюгу, а час підтвердження блоку складає менше двох секунд. Його структура також дозволяє створювати на єдиному базовому блокчейні децентралізовані фінансові програми, які доступні по всьому світу.

Чи варто купувати Polygon сьогодні?

Polygon може стати прибутковою інвестицією, але, перш ніж купувати цей токен, рекомендуємо провести аналіз ринку. В будь-який момент здобутки цієї монети можуть змінитися втратами.

Прогноз ціни на Polygon

За даними Coin Price Forecast, наприкінці цього року Polygon буде торгуватися за 3,65 долара, тобто його вартість зросте на 42%. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що в середині 2022 року 1 MATIC буде коштувати 2,25 долара.

У першій половині 2023 року MATIC сягне 3,79 долара. У другій половині, за прогнозами, буде ще одне підвищення. Наприкінці року він буде продаватися за 4,19 долара, тобто його поточна ціна зросте на 166%.

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