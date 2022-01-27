Де зараз можна придбати токен Numeraire, який зріс на 38%

Numeraire — це платформа на базі Ethereum, яка дозволяє розробникам і вченим в області даних експериментувати та створювати моделі машинного навчання з дуже високим ступенем надійності. Сьогодні ця криптовалюта здорожчала на 38%.

Якщо вам потрібна додаткова інформація про Numeraire, наприклад, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще купувати Numeraire, читайте далі, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Numeraire

Оскільки NMR є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати NMR за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити NMR прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на NMR

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть NMR.

Що таке Numeraire?

Numeraire — платформа, яка хоче принести децентралізацію в сферу науки про дані, а також дати змогу розробникам конкурувати у створенні ефективних моделей прогнозування машинного навчання.

У платформи Numerai є власний токен, розробники якого заявляють, що це перший хедж-фонд, який випустив на ринок криптовалюту. Унікальність Numerai полягяє в тому, що, беручи участь у фондовому ринку, він спирається на дані та прогнози учасників турніру.

Numerai і токен Numeraire унікальні з точки зору ідеї їх створення. Учені в області даних, чиї моделі демонструють на турнірі Numerai кращі результати, отримують нагороди у вигляді токенів NMR. Чим більше людей беруть участь у турнірі та долучаються до змагання, тим більше зростає вартість токена.

Чи варто купувати Numeraire сьогодні?

Ми рекомендуємо вивчити цю платформу та хедж-фонд, який за нею стоїть. Хоча більшість аналітиків з оптимізмом дивляться на цей токен, та варто з недовірою сприймати всі цінові прогнози.

Прогноз ціни Numeraire

За даними Wallet Investor, за рік ціна Numeraire зросте від 20,52 до 32,12 долара, а отже, цей токен є гарною інвестицією. Потенціал річного прибутку становить 56,67%. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що наприкінці 2027 року токен буде торгуватися за 74,50 долара.

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