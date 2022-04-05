Де зараз найкраще купувати COTI, який здорожчав на 6%

Сьогодні ціна COTI в реальному часі становить 0,32 долара, а добовий обсяг торгівлі складає 169 мільйонів доларів. Протягом останніх 24 годин COTI зріс на 5,52%.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке COTI, чи може він принести вам гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати COTI, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати COTI

Оскільки COTI є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати COTI за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити COTI прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на COTI

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть COTI.

Що таке COTI?

COTI позиціонує себе як першу фінтех-платформу корпоративного рівня, де організації можуть оцифровувати валюту та створювати власні платіжні рішення, щоб заощаджувати час і гроші.

Це один із перших протоколів у світі, оптимізований для децентралізованих платежів, який можуть використовувати емітенти стейблкоїнів, уряди, продавці та платіжні додатки.

COTI Paу — це перший додаток, який називає себе повноцінним фінансовим інструментом на блокчейні. Екосистема COTI займається вирішенням проблем, пов’язаних із звичайними фінансами, зокрема високі комісії, ризики, затримка, глобальна інклюзія тощо.

Щоб досягти цього, COTI представив протокол на базі DAG і повністю приватну, швидку, масштабовану та інклюзивну інфраструктуру.

Ця екосистема також має універсальний платіжний шлюз і рішення, а також консенсусний алгоритм proof-of-trust.

Чи варто купувати COTI сьогодні?

Coti може бути прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власне дослідження ринку. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни COTI

CryptoNewsz прогнозує, що наступного року COTI буде торгуватися щонайменше за 0,40 долара, але, скоріш за все, ціна токена сягне 0,48 долара. Очікується, що в 2024 році мінімальна торгівельна ціна становитиме 0,37 долара. COTI може сягнути максимуму в 0,53 долара.

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