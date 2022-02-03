OOKI зростає через новину про лістинг на біржі Binance. Читайте далі цю статтю, якщо бажаєте дізнатися, що таке OOKI, чи варто інвестувати в цей токен, а також де зараз найкраще придбати його.

Де зараз найкраще купувати OOKI

Оскільки OOKI є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати OOKI за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити OOKI прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на OOKI

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть OOKI.

Що таке OOKI?

Ooki — це децентралізований протокол для маржинальної торгівлі, запозичень, кредитування та стейкінга. Він дозволяє створювати dApps для кредиторів, позичальників і трейдерів, а також дає можливість користувачам взаємодіяти з найбільш гнучким протоколом децентралізованого фінансування на багатьох блокчейнах.

Ooki — це повністю децентралізований проєкт, який керується спільнотою, і в якому проводять голосування за всі основні зміни до протоколу. Токен OOKI дозволяє спільноті Ooki керувати протоколом. Це можна зробити, якщо використати токен OOKI для стейкінгу та проголосувати в Ooki DAO.

Власники токенів OOKI отримують частину прибутків цього протоколу. 50% зборів, які генеруються протоколом, розподіляються між стейкерами OOKI. Інші 50% зборів надходять до страхового фонду та казначейства Ooki.

Чи варто купувати OOKI сьогодні?

Перш ніж інвестувати в OOKI, дослідіть ринок та прочитайте цінові прогнози. У будь-який момент цей токен може легко змінити здобутки на втрати.

Прогноз ціни OOKI

Digital Coin Price прогнозує, що OOKI зросте. Зараз токен торгується за 0,024 долара, і аналітики цього ресурсу передбачають, що до кінця року він підніметься до 0,03 долара. У 2024 році він сягне 0,04 долара, а в 2025 році — 0,05 долара. У 2026 році токен впаде до 0,046 долара, та наступного року підніметься до 0,06 долара.

У 2028 році 1 OOKI буде торгуватися за 0,087 долара і за 0,105 долара в 2029 році.

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