Платформа DEA розкрила назву нової гри та запустила передпродаж NFT, який розпочнеться 18 березня.

Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. (DEA) повідовила про випуск нової блокчейн-гри за принципом «Грай та заробляй» (P2E), яка називається Cookin' Burger. Ця сінгапурська GameFi-платформа також запустила передпродаж своїх Shop NFT.

У пресрелізі, яким поділилися з CoinJournal, зазначено, що Cookin' Burger є четвертою грою в ігровій екосистемі блокчейну DEA. Однак це перша гра GameFi-платформи, яку створила третя сторона в екосистемі PlayMining цієї компанії.

Що таке Cookin' Burger?

Як повідомляє DEA, Cookin' Burger — це блокчейн-гра, в якій імітується управління магазином бургерів. Цю гру створили для того, щоб «втілити мрію про «володіння власним рестораном», — про це повідомив у заяві генеральний директор Burger Studio Такафумі Кійота.

Ігровий досвід передбачає, що гравці будуть виконувати різноманітні ролі в кулінарній грі. Гравці будуть виконувати різні ролі персоналу закладу, де продаються бургери, і змагатимуться в тому, хто краще обслугує клієнтів.

DEA планує офіційно представити бета-версію нової гри в травні, але попередній передпродаж Shop NFT стартує сьогодні, 18 березня, об 05:00 за Києвом.

Винагороди в грі сплачуватимуть в DEAPcoin ($DEP)

Нагороди в грі можна отримати, якщо успішно виконувати щоденні місії, відвідувати щотижневі події або займати найвищі сходинки в місячних рейтингах кращих гравців. Гравці також отримають шанс виграти DEAPcoin ($DEP), за допомогою якого сплачуються винагороди в грі.

Запуск Cookin' Burger відбувається в той час, коли компанія DEA, яку заснували в Сінгапурі в 2018 році, намагається долучитися до світу ігрових фінансів за допомогою гри для заробітку (P2E) і NFT-маркетплейсу.