DEA оголосила про передпродаж NFT для нової гри «Cookin’ Burger»
Платформа DEA розкрила назву нової гри та запустила передпродаж NFT, який розпочнеться 18 березня.
Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. (DEA) повідовила про випуск нової блокчейн-гри за принципом «Грай та заробляй» (P2E), яка називається Cookin' Burger. Ця сінгапурська GameFi-платформа також запустила передпродаж своїх Shop NFT.
У пресрелізі, яким поділилися з CoinJournal, зазначено, що Cookin' Burger є четвертою грою в ігровій екосистемі блокчейну DEA. Однак це перша гра GameFi-платформи, яку створила третя сторона в екосистемі PlayMining цієї компанії.
Що таке Cookin' Burger?
Як повідомляє DEA, Cookin' Burger — це блокчейн-гра, в якій імітується управління магазином бургерів. Цю гру створили для того, щоб «втілити мрію про «володіння власним рестораном», — про це повідомив у заяві генеральний директор Burger Studio Такафумі Кійота.
Ігровий досвід передбачає, що гравці будуть виконувати різноманітні ролі в кулінарній грі. Гравці будуть виконувати різні ролі персоналу закладу, де продаються бургери, і змагатимуться в тому, хто краще обслугує клієнтів.
DEA планує офіційно представити бета-версію нової гри в травні, але попередній передпродаж Shop NFT стартує сьогодні, 18 березня, об 05:00 за Києвом.
Винагороди в грі сплачуватимуть в DEAPcoin ($DEP)
Нагороди в грі можна отримати, якщо успішно виконувати щоденні місії, відвідувати щотижневі події або займати найвищі сходинки в місячних рейтингах кращих гравців. Гравці також отримають шанс виграти DEAPcoin ($DEP), за допомогою якого сплачуються винагороди в грі.
Запуск Cookin' Burger відбувається в той час, коли компанія DEA, яку заснували в Сінгапурі в 2018 році, намагається долучитися до світу ігрових фінансів за допомогою гри для заробітку (P2E) і NFT-маркетплейсу.