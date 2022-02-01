Якщо ви шукаєте дві найбільші платформи метавсесвіту та ігрові платформи для заробітку, варто звернути увагу на Decentraland і The Sandbox. Але який з цих активів є кращою інвестицією? Вони обидва створені в мережі Ethereum.

Естебан Ордано та Аріель Мейліх розробили Decentraland у 2017 році. Це віртуальна платформа для створення та монетизації додатків та контенту. Вона живиться трьома активами: MANA, LAND і WEAR. Це перший блокчейн-метавсесвіт, яким керує DAO. CoinFund, FBG Capital і Digital Currency Group — ось деякі з відомих інвесторів. Окрім того, вони мають партнерські відносини із Samsung, Polygon та Cyberpunk.

Метавсесвіт Sandbox відкрили для публіки в листопаді 2021 року під керівництвом Артура Мадрида та Себастьєна Борджета. Він має чотири токени: SAND, LAND, ASSET та GAMES (з англ. пісок, земля, актив, ігри). Його підтримує одна з найбільших інвестиційних компаній SoftBank. Він працює над тим, щоб зробити ігри на блокчейні популярними.

У той час як MANA — токен ERC-20, який потрібно спалити, щоб придбати LAND на Decentraland, SAND — це службовий токен, який використовується для здійснення транзакцій у The Sandbox. Обидва працюють за методом консенсусу proof-of-stake. Незважаючи на те, що The Sandbox планує створити DAO, де SAND будуть використовувати як токен управління, це ще не реалізовано.

Decentraland має 90 601 земельну ділянку, а The Sandbox має понад 160 000 земельних ділянок. Хоча токени LAND працюють за стандартом ERC-721, The Sandbox також використовує ERC-1155. За допомогою LAND можна створювати окремі ділянки, маєтки та райони в обох метавсесвітах, за винятком площ, які існують лише на Decentraland.

SAND зараз продається за 4,07 долара, ринкова капіталізація становить 3,7 мільярда доларів; а MANA зараз коштує 2,55 долара, її ринкова капіталізація складає 3,86 мільярда доларів. Хоча це означає, що люди інвестують у MANA замість SAND, просто Decentraland є меншою ігровою платформою, ніж The Sandbox. У довгостроковій перспективі через це люди можуть більше цікавитися The Sandbox. Окрім того, Decentraland є децентралізованим, але ситуація зміниться, коли The Sandbox запровадить свій DAO.

У листопаді 2021 року обидва токени сягли максимуму в 8,40 і 5,85 долара відповідно, перш ніж почали торгуватися за поточними цінами. Хоча вони обидва дуже схожі між собою, та в довгостроковій перспективі SAND є кращою інвестицією. Якщо ви інвестуєте в метавсесвіт та граєте, щоб заробляти, то купуйте SAND. Якщо ви інвестор, проведіть власне належне дослідження та будьте обачними.