Decentraland (MANA) зріс майже на 70% від січневих мінімумів

Наразі є певні ознаки того, що, можливо, Decentraland (MANA) зможе залишити територію ведмежого ринку. Останні 8 днів поспіль монета зростала, тому стала однією з найбільш результативних криптовалют. Та незважаючи на цей бичачий підйом, деякі показники свідчать про те, що можливий відкат. Розглянемо деякі важливі моменти:

Через нещодавній бичачий сплеск MANA зросла на цілих 70% від січневих мінімумів.

На момент написання статті монета торгувалася за 2,65 долара, і на горизонті маячила позначка в 3 долара.

Незважаючи на це, деякі показники свідчать про те, що найближчими днями можливий певний відкат ціни.

Джерело даних: Tradingview.com

Decentraland (MANA): аналіз та прогноз ціни

Після того, як 22 січня монета сягнула місячних мінімумів, схоже, Decentraland (MANA) просто вирішив злетіти. Криптовалюта зросла майже на 70% порівняно з тим періодом і перевищила важливу зону опору в 2,5 долара.

На момент написання статті монета торгувалася на рівні 2,65 долара, стримуючи будь-який тиск продажу, який спостерігався в минулому на позначці в 2,5 долара. На думку деяких аналітиків, токен налаштований стрибнути значно вище 3 доларів.

Проте незважаючи на це, ми помітили на графіку приховану ведмежу дивергенцію між складеним індексом та свічкою. Можливо, це свідчить про те, що, ймовірно, буде відкат для MANA, який може статися найближчими днями.

Токени метавсесвіту – це ідеальна інвестиція?

Наразі Decentraland (MANA) є одним із головних токенів метавсесвіту у світі. Під час січневої криптозими ці токени дуже постраждали. Однак останнє зростання MANA показує, що апетит інвесторів до метавсесвіту залишається високим. Не думаємо, що в майбутньому ситуація зміниться, тому в довгостроковій перспективі такі токени метавсесвіту, як цей, принесуть інвесторам величезні прибутки.