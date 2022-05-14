За останній день Decentraland (MANA) продемонстрував одні з найбільших прибутків серед криптовалют. Зараз ця монета консолідується, і цілком ймовірно, що протягом наступного тижня вона зросте ще більше. Ось що вам потрібно знати:

Після падіння на початку тижня MANA зросла майже на 60%.

Зараз монета подолала важливу позначку в 1 долар.

Після консолідації цими вихідними монета незабаром спробує піднятися до 1,5 долара.

Джерело даних: Tradingview

Чи може MANA стрибнути вище голови і досягти 1,5 долара?

Хоча ми й очікували, що ринок трохи відновиться після обвалу, який був цього тижня, та MANA, схоже, просто вибухнула. За останні 24 години її вартість зросла майже на 60%, і тепер монета намагається закріпитися вище важливої позначки в 1 долар.

Поки що все виглядає добре. Хоча деякі інвестори побоюються, що після ралі буде різка корекція, та якщо ціна утримається вище 1 долара, то інвестори будуть достатньо впевнені, і ціна MANA підніметься до 1,5 долара. Більше того, індикатори імпульсу, зокрема RSI, свідчать про те, що нещодавній бичачий забіг MANA ще не завершився.

Однак існують деякі важливі негативні фактори ризику, про які слід пам’ятати. По-перше, MANA відновлюється і обігнала своїми результатами загальний ринок. Якщо в найближчі дні на крипторинку відбудеться незначне падіння, то втрати MANA можуть бути набагато більшими порівняно з іншими основними монетами. Крім того, цей токен метавсесвіту й досі знаходиться під тиском та торгується нижче своїх 50- та 200-денних EMA. Ці дві точки є серйозними порогами на шляху вгору, а це означає, що в короткостроковій перспективі монеті навряд чи вдасться піднятися до 1,5 долара.

Що робити з MANA прямо зараз?

Зараз краще за все просто спостерігати за ринком. Хоча, на нашу думку, монета ще може спробувати подолати позначку в 1,5 долара, та ще залишаються величезні ризики зниження.

Якщо ж у понеділок на початку торгів ця монета метавсесвіту зможе підтримувати ціну вище 1 долара, тоді можете придбати її, а потім продати за 1,5 долара.