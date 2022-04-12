Decentralized Social (DESO) демонструє ознаки зростання

Загальний крипторинок розпочав новий тиждень так само, як він завершив минулий. Більшість монет продовжують демонструвати втрати. Однак посеред цього всього, схоже, Decentralized Social (DESO) тримається стабільно; можна сказати, що ця монета відносно зростає порівняно з іншими гравцями на ринку. Ось що вам потрібно знати:

Протягом останніх 24 годин DESO зріс майже на 10% і обігнав весь ринок.

Окрім того, ця монета тримається значно вище важливої зони підтримки в 37,5 долара.

Однак через те, що кити масово скуповують цей актив, DESO зазнає різких коливань.

Джерело даних: Tradingview

Цінова дія Decentralized Social (DESO)

Як зазначалося вище, DESO вдалося обігнати весь ринок на кілька кілометрів. Більшість монет сьогодні дещо знизилися, а DESO зріс на понад 10% лише за останні 24 години. На даний момент монета вже піднялася майже на 70% від мінімального рівня 2022 року, і, здається, вона не збирається зупинятися.

Більше того, DESO торгується вище важливої зони підтримки в 37,50 долара. Якщо бики зможуть утримувати ціну вище цього рівня, можливо, ми побачимо, як DESO почне рухатися до 54 доларів у найближчій перспективі. Однак найбільші ризики несе той факт, що кити масово скуповують цю монету.

Саме тому вона буде шалено коливатися, якщо раптом великі гаманці вирішать продати свої запаси. Фактично можливий сценарій, за яким DESO втратить підтримку на рівні 37,5 долара. Це може спричинити величезний тиск продажу та підштовхнути ціну до зниження.

Чи є DESO прибутковим активом?

Відповідь буде так, це лише залежить від того, як ви скористаєтеся нинішньою ситуацією. DESO ще може здорожчати щонайменше на 20%, і потім наступить корекція, тому можна зіграти в короткострокову гру. Однак все буде залежати від того, вирішать кити продавати свої запаси монет чи ні.

Більше того, DESO чудово підходить для довгострокових інвестицій. На нашу думку, до кінця 2022 року монета може зрости до 100 доларів, тобто прибутки складатимуть більше 100%.