Січневий спад криптовалют став одним із найбільших, що спостерігалися за останні роки. Проте на початку лютого тиск продажів, схоже, слабшає. Що ж, серед цієї нестабільності є декілька DeFi-токенів, які мають бути на вашому радарі. І ось чому:

Після січневого спаду багато монет зараз продаються зі знижкою, що дає вам можливість купувати дешево.

DeFi є одним із найперспективніших секторів блокчейн-економіки, і в довгостроковій перспективі він значно виросте.

Більш того, всі типи інвесторів можуть знайти на свій смак та обрати цікаві DeFi-проєкти.

Отож, якщо бажаєте долучитися до сектору DeFi, наступні монети можуть відкрити перед вами широкі можливості.

IDEX (IDEX)

IDEX (IDEX) — це біржа ліквідності, що пропонує торгівлю криптовалютами в мережі та поза нею. Ця платформа використовує гібридний підхід із традиційною книгою замовлень і більш сучасними протоколами автоматизованих маркетмейкерів.

На момент написання статті його нативний токен IDEX торгувався за 0,20 долара, тобто за 24 години він впав на 5%. Також IDEX останніми днями зростає. Цей DeFi-токен фактично зріс більше ніж на 90% за останні 7 днів. Криптовалюта стане гарною довгостроковою інвестицією для шанувальників DeFi.

Maker (MRK)

Maker (MRK) є основним службовим токеном та токеном управління протоколу Maker Protocol та Maker DAO. MakerDAO створили на базі мережі Ethereum, і це повністю децентралізована соціальна мережа, яка надає інструменти, необхідні користувачам для розробки та запуску стейблкойнів.

Дійсно MKR є одним із найпопулярніших DeFi-токенів. На момент виходу статті токен торгувався за 2262 долари, тобто за останній тиждень зріс майже на 30%. Ринкова капіталізація становить близько 2,2 мільярда доларів, і ця криптовалюта має величезний потенціал для зростання.