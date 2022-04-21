15 квітня 2022 року Splinterlands, найпопулярніша блокчейн-гра на ринку, сягнула важливої позначки – 2,32 мільйона прокатів в день, про це стало відомо Coin Journal із пресрелізу.

Популярність оренди карток зростає

Тривалий час оренда карток була одним з найбажаніших аспектів ігрових платформ за принципом «грай та заробляй». Такі платформи дають змогу гравцям користуватися улюбленими картками без великих витрат, а власникам карток дозволяють заробляти додаткові кошти, адже вони можуть здавати в оренду свої цифрові картки.

Перший NFT-маркетплейс для оренди карток

У липні 2021 року Splinterlands ініціював запуск NFT-маркетплейсів для оренди карток. Така опція створює цілу низку можливостей для гравців, вони можуть грати та заробляти, не купуючи при цьому картки.

Ігри стають більш доступні, виграші – більш можливі

Ігри стають більш доступними для гравців, адже просто за копійки можна орендувати багато карток. Компанія The Motley Fool нещодавно писала про гравця, який стартував у грі Splinterlands з 10 доларами, а зараз його поточний баланс становить 17 000 доларів. Він заробив ці гроші на обміні та оренді карток і продовжує покращувати свій набір карток та рейтинг.

Оренда карток — не єдина цікава функція на цій платформі. Також доступні земля, скіни, титули, набори та тотеми. Нещодавно Splinterlands оголосив про плани запровадити вузли-валідатори, а також спалити токени на 1 мільярд доларів та давати винагороди.

Джессі «Aggroed» Райх, генеральний директор Splinterlands, як і будь-який інший член команди, також радий, що вдалося досягти ще одну важливу віху. Він заявив:

Нещодавно ми повідомили, що в наші ігри зіграли 2 мільярди разів, і тепер ми сягнули ще однієї надзвичайно важливої віхи в історії оренди NFT. Ми сподіваємося, що і в майбутньому будемо встановлювати нові рекорди.

Найкраща блокчейн-гра на Dappradar

На даний момент Splinterlands вважають найкращою блокчейн-грою на Dappradar. Сотні тисяч гравців щодня обирають цю гру.

Керуючий партнер Blockchain Founders Fund Алі Мадхавджі також прокоментував це досягнення:

Гра Splinterlands принесла багато галузевих інновацій в ігровий простір блокчейну та продовжує давати своїм гравцям найкраще. Це нове досягнення є важливим етапом в трансформації ігрової галузі.