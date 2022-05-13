Новий стартап Lightspark, який займається біткоїном, і засновником якого є колишній керівник криптовалютного підрозділу в Meta (Facebook) Девід Маркус, наразі набирає працівників, вони збираються розбудовувати простір навколо біткоїну.

Девід Маркус, який очолював криптовалютний підрозділ Meta (раніше Facebook), оголосив про новий стартап, де будуть займатися розвитком утиліт біткоїну.

Маркус повідомив, що нова компанія під назвою Lightspark зосередиться на можливостях мережі біткоїну Lightning Network.

«Хотів поділитися, що ми створюємо нову компанію під назвою Lightspark, яка буде досліджувати, створювати та розширювати можливості та функціональності біткоїну», – зазначив колишній керівник Facebook у своєму твіті.

Він додав, що «першим кроком» компанії буде «активно збирати команду, щоб глибоко зануритися в Lightning Network».

Говорячи про поточний розпродаж на криптовалютному ринку, Маркус заявив:

«Під час падіння саме час зосередитися на створенні та розбудові цінності разом з тими людьми, які поділяють вашу місію. Ми з радістю будемо досліджувати Lightning, щоб дізнатися більше та працювати разом зі спільнотою. Будемо працювати і ділитися з вами нашими успіхами!»

Цей раунд фінансування Lightspark очолили a16z і Paradigm, також долучилися й інші інвестори: Matrix Partners, Thrive Capital, Ribbit Capital і Coatue.