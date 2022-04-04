DNT стрімко зростає і вже здорожчав на 117%. Де купити DNT

DNT — це нативна монета District0x, яку створили, щоб подолати деякі недоліки, що виникають при роботі та створенні розподілених ринків спільноти. Довкола цієї монети активізувався позитивний ажіотаж після того, як на технічних графіках побачили різке збільшення обсягів торгівлі та ріст ціни.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати DNT, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купити DNT

Оскільки DNT є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати DNT за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити DNT прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на DNT

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть DNT.

Що таке DNT?

DNT працює на стандарті ERC-20, який використовується для створення та запуску смарт-контрактів у мережі Ethereum. Платформа District0x — це мережа децентралізованих спільнот і ринків, в якій можна запустити децентралізовану платформу, що керується DAO.

Кожна децентралізована платформа називається «районом», і її будують на стандартній платформі з відкритим вихідним кодом, що складається з інтерфейсних бібліотек, відомих як d0xINFRA, і зі смарт-контрактів Ethereum.

Чи варто купувати DNT сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-які рішення, що вплинуть на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на DNT

У Wallet Investor вважають цей актив гарною довгостроковою інвестицією і очікують, що в довгостроковій перспективі його ціна буде зростати. За прогнозами, у квітні 2027 року токен буде торгуватися за 0,44, для порівняння, на даний момент його ціна становить десь 0,19 долара.

5-річні інвестиції можуть принести десь +131% прибутку. Якщо зараз інвестувати в токен 100 доларів, то за 5 років можна буде отримати 231 доларів.

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