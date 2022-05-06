До кінця травня Gucci почне приймати криптовалютні платежі
Італійський модний дім Gucci оголосив, що до кінця місяця почне приймати криптовалюти.
111 магазинів, понад 12 криптовалют
Модний бренд зробить цю функцію доступною спочатку в п’яти своїх магазинах у Сполучених Штатах. Речі від Gucci можна придбати за криптовалюту на пілотних майданчиках у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Маямі, Атланті та Лас-Вегасі. Потім бренд планує розширитися на всі 111 магазинів у Північній Америці.
Чудова новина для крипторинку, що криптовалюти все частіше використовують в якості платіжного засобу. За повідомленням Vogue, в магазинах прийматимуть понад 12 криптовалют, зокрема Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, загорнутий Bitcoin, Litecoin, Shiba Inu, Dogecoin і п’ять стейблкоїнів, прив’язаних до долара США. Але як же це буде працювати?
Клієнти, які захочуть розрахуватися в магазині криптовалютою, отримають електронний лист із QR-кодом. З його допомогою вони можуть оплатити через свій криптовалютний гаманець. За даними Vogue, у рамках підготовки до запуску цієї функції співробітники навіть пройдуть практику та навчання, де їм розкажуть про криптовалюти, NFT і Web3.
Gucci у метавсесвіті
Це також необхідно, оскільки Gucci активно цікавиться і цими розробками. У 2022 році модний дім випустив дві NFT-колекції, окрім того, Gucci долучився до Web3, придбавши землю у віртуальному світі The Sandbox. Цей бренд не вагається і впевнено крокує у цей новий світ можливостей.
«Gucci завжди прагне використовувати нові технології, якщо вони можуть забезпечити кращий досвід для наших клієнтів», — заявив генеральний директор Марко Біззаррі. «Тепер, коли ми можемо інтегрувати криптовалюти в нашу платіжну систему, це буде цілком природним наступним етапом для тих клієнтів, які хотіли б скористатися такою можливістю».
Тож найближчим часом можна очікувати, що цей модний дім піде набагато далі. Наразі нічого не відомо, чи буде функція доступна в Європі, але враховуючи швидкість, з якою вони впроваджують ці технології, мабуть, це вже не за горами.